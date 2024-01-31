Sır gibi saklanıyordu! Patent başvurusunda ortaya çıktı: Rivian R2 elektrikli SUV'ye ilk bakış

Rivian R2 Elektrikli SUV’nin Tasarımı Patent Başvurusunda Ortaya Çıktı

Rivian'ın yaklaşmakta olan R2 elektrikli aracı yıllardır gizli tutuluyor ve şirketin Atlanta, Georgia'da dev bir tesis inşa ettiğini ve şirketin Mart ayında bir tanıtım etkinliğine ev sahipliği yapmayı planladığını bilmemize rağmen, ne olacağını hala bilmiyoruz. yeni araç şu ana kadarki gibi görünecek.

Electrek'in tespit ettiği bir patent başvurusunda R2'nin tasarımından neler bekleyebileceğimize ilk kez bakmış olabiliriz. Patent başvurusu, şirketin elektrikli kamyon ve SUV'larının tavan bagajına monte edilebilecek yeni bir ışık aksesuarıyla ilgiliyken, başvuruda gösterilen SUV'un görüntüsü, şu anda mevcut olan R1S'ten biraz farklı görünüyor.





Özellikle aşağıdaki resimde gösterilen araç, bildiğimiz ve sevdiğimiz 3 sıralı SUV'dan farklı farlara ve daha kompakt bir tasarıma sahip.

Rivian, R2 elektrikli SUV modelinin tasarımını henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak Electrek’in fark ettiği bir patent başvurusu, R2’nin nasıl görüneceğine dair ipuçları veriyor. Patent başvurusu, Rivian’ın elektrikli kamyonet ve SUV modelleri için bir çatı rafı üzerine monte edilebilen bir ışık aksesuarı ile ilgili. Ancak patent başvurusunda gösterilen SUV modeli, şu anda satışta olan R1S’ten farklı bir ön yüze sahip. Patent başvurusundaki SUV modeli, daha küçük ve yuvarlak farlar, daha dar bir ızgara ve daha kompakt bir tasarıma sahip. Bu da R2’nin, R1S’ten daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir SUV modeli olacağını gösteriyor.







R2, Rivian’ın Model 3 Anı Olacak

Rivian, R2 elektrikli SUV modelini 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. R2, Rivian’ın 40.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunacağı ilk elektrikli araç olacak. Rivian CEO’su RJ Scaringe, R2’yi Rivian’ın Model 3 anı olarak tanımlıyor. Bu da Rivian’ın, R2 ile daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve daha fazla satış yapmayı hedeflediğini gösteriyor. Rivian, R2 elektrikli SUV modelinin tasarımını, Mart ayında Kaliforniya’da düzenleyeceği bir etkinlikte resmi olarak tanıtabilir. Bu etkinlik, Rivian’ın R2 ile ilgili sızıntılarının başlamasından önce yapılabilir. Patent başvurusundaki tasarım, R2’nin nasıl görüneceğine dair bir önizleme sunuyor. Ancak etkinlikte, R2’nin teknik özellikleri, performansı, menzili, donanım seviyeleri, renk seçenekleri gibi detaylar da ortaya çıkabilir.





Rivian R2 elektrikli SUV ne zaman satışa çıkacak? Rivian R2 elektrikli SUV, 2026 yılında piyasaya sürülmeyi planlanıyor. Rivian, R2’nin tasarımını, Mart ayında Kaliforniya’da düzenleyeceği bir etkinlikte resmi olarak tanıtabilir.



Rivian R2 elektrikli SUV’nin fiyatı ne kadar olacak? Rivian R2 elektrikli SUV, 40.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Rivian, R2 ile daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve daha fazla satış yapmayı hedefliyor.

Rivian R2 elektrikli SUV’nin özellikleri neler olacak? Rivian R2 elektrikli SUV’nin özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak bir patent başvurusu, R2’nin tasarımına dair ipuçları veriyor. R2, daha küçük ve yuvarlak farlar, daha dar bir ızgara ve daha kompakt bir tasarıma sahip olacak. R2, R1S’ten daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir SUV modeli olacak. R2’nin teknik özellikleri, performansı, menzili, donanım seviyeleri, renk seçenekleri gibi detaylar, Mart ayında düzenlenecek olan etkinlikte ortaya çıkabilir.