Şırnak-Beytüşşebap Yoluna Çığ Düştü — Ulaşım 2 Saat Kapalı

Şırnak-Beytüşşebap karayoluna Taşarası köyü yakınlarında çığ düştü. Karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:45
Şırnak-Beytüşşebap Yoluna Çığ Düştü — Ulaşım 2 Saat Kapalı

Şırnak-Beytüşşebap Yoluna Çığ Düştü — Ulaşım 2 Saat Kapalı

Taşarası yakınlarında çığın düşmesiyle yol trafiğe kapandı

Şırnak-Beytüşşebap karayoluna, Taşarası köyü yakınlarında çığ düştü ve karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolu trafiğe tekrar açmak için derhal çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Karla mücadele timleri ise karlı yolları açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ. EKİPLER YOLU AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ. EKİPLER YOLU AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ. EKİPLER YOLU AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 22 Yeni Yol Süpürme Aracı — Filoda 50'ye Ulaştı
2
Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı
3
Suşehri'de 'Kardan Döner' İkramı — Döner Ustası Muhammet Güner
4
Kars’ta 208 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı
5
Eskişehir Belpınar'da Sit Alanı Mezarlık Sorunu
6
Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı
7
Zara'da Zimem Geleneği: Veresiye Defteri Yakılarak Kapatıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları