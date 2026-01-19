Şırnak-Beytüşşebap Yoluna Çığ Düştü — Ulaşım 2 Saat Kapalı
Taşarası yakınlarında çığın düşmesiyle yol trafiğe kapandı
Şırnak-Beytüşşebap karayoluna, Taşarası köyü yakınlarında çığ düştü ve karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı.
Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolu trafiğe tekrar açmak için derhal çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
Karla mücadele timleri ise karlı yolları açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.
