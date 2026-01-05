DOLAR
Şırnak’ta Kar Seferberliği: Kaldırımlar Kürekle Temizlendi

Şırnak’ta yoğun kar sonrası belediye ekipleri Ömer Kabak Meydanı ve Prestij Caddesi başta olmak üzere kaldırımları küreklerle temizleyerek yaya güvenliğini sağladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:58
Ekipler yoğun güzergâhlarda temizlik çalışması yürüttü

Şırnak’ta etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde kaldırımlar, belediye ekipleri tarafından küreklerle temizlendi. Çalışmalar özellikle Ömer Kabak Meydanı ve Prestij Caddesi gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda yoğunlaştırıldı.

Belediye personelinin koordineli saha çalışmalarıyla biriken karlar kaldırımlardan kaldırılarak yaya geçişleri güvenli hale getirildi. Ekiplerin temizlik çalışmalarının, ihtiyaç duyulan bölgelerde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Şırnak Belediyesi, hava koşullarına bağlı olarak karla mücadele kapsamında yol ve kaldırım temizliğinin sürdürüleceğini açıkladı.

