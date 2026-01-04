DOLAR
Şırnak'ta Karla Mücadele: Uludere-Habur II Karayolu'nda Gece Mesaisi

Şırnak'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Uludere-Habur II Karayolu'nda gece boyu süren kar küreme çalışmaları, kaymakamların denetimiyle sürdü.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:02
Şırnak'ta karla mücadele gece boyu sürdü

Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden olurken, Uludere-Habur II Karayolunda yürütülen kar küreme ve yol açma çalışmaları gece saatlerinde yetkililer tarafından yerinde incelendi.

Gece denetimleri ve çalışmalar

Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün ile Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, saat 02.00 sularında Habur II Gümrük Kapısı güzergâhında devam eden çalışmaları sahada takip etti. Kaymakamlar, kar küreme, yol açma ve genişletme faaliyetlerini yürüten ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında kaymakamlar, Şırnak-Habur II Karayolunun özellikle kış aylarında stratejik öneme sahip bir güzergâh olduğunu vurgulayarak, ulaşımın kesintisiz sağlanması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığını ifade etti.

Ekiplerin çalışması ve koordinasyon

Gece boyunca devam eden çalışmalarda karla mücadele ekiplerinin özverili mesaisi takdir topladı. Karayolları ve ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket ettiği belirtilirken, çalışmaların hem yolun ulaşıma açık tutulması hem de sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

