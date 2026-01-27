Şırnak'ta Keklik Sürüleri Beytüşşebap'ta Sıcak Bölgelere İndi

Şırnak'ta keklik sürüleri yiyecek arayışına indi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, doğal yaşam alanlarında besin bulmayı zorlaştırdı. Bu koşullar nedeniyle bölgedeki keklik sürüleri, yüksek kesimlerden daha sıcak bölgelere inerek yiyecek aramaya başladı.

Havadan görüntülendi: Mağara ve kayalıklar tercih ediliyor

Havadan görüntülenen kekliklerin mağara ve kayalık alanları tercih ettiği gözlendi. Dondurucu soğuklarla birlikte birçok yaban hayvanı yiyecek bulmakta zorlandığı için zaman zaman yerleşim yerlerine kadar indi.

Soğukların yaban hayatına etkisi

Beytüşşebap'ta gözlemlenen sürü halinde iniş, kar örtüsü ve düşük sıcaklıkların bölgedeki hayvanların hareket ve beslenme alışkanlıklarını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor.

