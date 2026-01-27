Şırnak'ta Keklik Sürüleri Beytüşşebap'ta Sıcak Bölgelere İndi

Beytüşşebap'ta kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle keklik sürüleri yüksek rakımlardan inerek mağara ve kayalık alanlarda yiyecek aradı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:37
Şırnak'ta Keklik Sürüleri Beytüşşebap'ta Sıcak Bölgelere İndi

Şırnak'ta keklik sürüleri yiyecek arayışına indi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, doğal yaşam alanlarında besin bulmayı zorlaştırdı. Bu koşullar nedeniyle bölgedeki keklik sürüleri, yüksek kesimlerden daha sıcak bölgelere inerek yiyecek aramaya başladı.

Havadan görüntülendi: Mağara ve kayalıklar tercih ediliyor

Havadan görüntülenen kekliklerin mağara ve kayalık alanları tercih ettiği gözlendi. Dondurucu soğuklarla birlikte birçok yaban hayvanı yiyecek bulmakta zorlandığı için zaman zaman yerleşim yerlerine kadar indi.

Soğukların yaban hayatına etkisi

Beytüşşebap'ta gözlemlenen sürü halinde iniş, kar örtüsü ve düşük sıcaklıkların bölgedeki hayvanların hareket ve beslenme alışkanlıklarını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

