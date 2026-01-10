Şırnak’ta Sosyal Kart başlıyor — Belediye ihtiyaç sahibi ailelere destek

Şırnak Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla Sosyal Kart projesinin uygulamaya alındığını açıkladı.

Projenin hedefi

Belediye yetkilileri, projenin Başkan Mehmet Yarka’nın seçim vaatleri arasında yer aldığını ve hayata geçirildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Uygulama, dayanışma, paylaşma ve komşuluk duygularını güçlendirmeyi hedefliyor. Birlikte daha güçlü bir Şırnak inşa ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başvuru ve değerlendirme

Sosyal Kart’tan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren Şırnak Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecek. Başvurular, belediye tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında sonuçlandırılacak.

ŞIRNAK'TA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE BELEDİYE DESTEĞİ