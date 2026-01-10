Şırnak’ta Sosyal Kart başlıyor — Belediye ihtiyaç sahibi ailelere destek

Şırnak Belediyesi, Başkan Mehmet Yarka’nın vaadi Sosyal Kart Projesi’ni başlattı. Başvurular 12 Ocak 2026'den itibaren Kültür İşleri Müdürlüğü'ne yapılacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:27
Şırnak Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla Sosyal Kart projesinin uygulamaya alındığını açıkladı.

Projenin hedefi

Belediye yetkilileri, projenin Başkan Mehmet Yarka’nın seçim vaatleri arasında yer aldığını ve hayata geçirildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Uygulama, dayanışma, paylaşma ve komşuluk duygularını güçlendirmeyi hedefliyor. Birlikte daha güçlü bir Şırnak inşa ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başvuru ve değerlendirme

Sosyal Kart’tan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren Şırnak Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecek. Başvurular, belediye tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında sonuçlandırılacak.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

