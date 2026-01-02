Şırnak'ta Yoğun Kar: Devlet Sahada Gücünü Gösterdi

Şırnak'ta Yoğun Kar: Devlet Kurumları Sahada

Belediye ve Emniyetten kararlılık ve güven mesajı

Şırnak’ta 5 gün boyunca etkili olan ve son 7 yılın en yoğun kar yağışı olarak kayıtlara geçen olay, devletin tüm kurumlarının sahadaki güçlü koordinasyonu sayesinde krize dönüşmeden yönetildi. Şehirde yürütülen karla mücadele çalışmaları, belediye, İl Özel İdaresi, Karayolları ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla sürdü.

Sahada incelemelerde bulunan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, hem kararlılık hem de güven mesajı verdi. Yarka, çalışmaların kentte olası aksaklıkları en aza indirdiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 5 gündür Şırnak’ta yağan bereketin saat 12 itibari ile sonlandığını görüyoruz. Bizde kar yağışı bağladığı zamandan bu saate kadar, Şırnak Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları ve Emniyet Müdürlüğümüzün personellerinin çalışmaları ile Şırnak’ta ana arterlerde çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Son 7 yılın en yoğun yağan kar yağışıydı. Millette bu durumdan çok memnun. Çünkü uzun süredir böyle bir yağış almadık ve bunu bir bereket olarak da görüyoruz. Yazın inşallah su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Geçen sene de fazla çekmedik ama bu sıkıntı çekmeyeceğimizin bir göstergesidir"

Yarka, kent merkezinde kar kalınlığının bazı bölgelerde 30 santim, yüksek kesimlerde ise 1,5-2 metreye ulaştığını belirterek, karla mücadelenin artık ikinci aşamaya geçtiğini kaydetti ve ekledi:

"Şırnak merkezinde bazı lokasyonlarda 30 santim, 1 metre üst noktalarda 1,5-2 metreye kadar kar yağışı oldu. Artık kaldırımları, sağda-solda park eden araçları sayın müdürümüz ile beraber gelip bir değerlendirelim. İnşallah sayın müdürümüzün de desteği ile burada park eden araçlar kaldırıldığı zaman bizler de yolları çok daha iyi çalışıp yollarımızı daha genişletebileceğiz. Yığın hale gelmiş karları temizleyeceğiz"

İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ise, Şırnak’ın beyaz örtü altında dahi huzur ve güveninden ödün vermediğini vurguladı. Sazak, emniyet güçlerinin 24 saat esasına göre sahada olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şehri Nuh beyaza büründü. Biz bu beyazın içerisinde Şehri Nuhlularımızın hem huzurunu sağlamaya çalıştık, hem de daha mutlu olmalarını sağlamaya çalıştık. Çocuklarımız eğlendiler, çok mutlu oldular. Bizde 24 saat esasına göre merkezden Beytüşşebap’a, Beytüşşebap’tan Silopi’ye, Habur’a, Nusaybin yolundan Cizre’ye her tarafta ekiplerimiz halen çalışmalarına devam ediyor. Görünürlüğümüz devam ediyor. İnşallah tedbirlerimizi belediyemiz ile İl Özel İdaremizle, sayın valimizin liderliğinde devam ettireceğiz. Halkımız rahat olsun. Biz sokaktayız, onların yanındayız. Her zaman olduğu gibi, her konuda halkımızın yanındayız. Bu gün karla mücadele, yarın suçla mücadele, öbür gün halkımıza destek, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri. Her zaman onların yanında olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum"

Sazak, ayrıca kapalı yol haritasına dikkat çekerek, Şırnak’ta şehirler arası yolların kapatılmadığını ve trafik akışının korunacağını belirtti:

"Biliyorsunuz kapalı yolların haritası var. Bu kapalı yol haritasında Şırnak hiçbir zaman kırmızı olmadı. Çok ilimize kar yağdı, ama Şırnak’ta şehirler arası yolları, ipek yolunun biz trafiğe kapatmadık. Sayın Valimizin bize talimatı, trafik akacak"

Yetkililer, önümüzdeki dönemde kar yığınlarının temizlenmesi, yolların genişletilmesi ve altyapı ihtiyaçlarının takibi için koordineli çalışmaların süreceğini bildirdi. Vatandaşlara ise tedbirli olmaları ve çalışmaları takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

