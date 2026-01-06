Sis ve Kar Altında 4 Bin Yıllık Harput’ta Kartpostallık Görüntüler

Tarihi mahalle sessizliğe büründü

Geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından, sis günlerdir bölgeyi etkisi altına aldı. Kent merkeziyle birlikte 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi de yoğun sis tabakasıyla kaplandı.

Elazığ ve Harput’ta kar ve sisin bir araya gelmesi sonucu tarihi yapılar kartpostallık görüntüler ortaya koydu. Sessizlik ve beyaz örtü, mahalleye ayrı bir atmosfer kazandırdı.

Sis denizi içinde kalan Harput ve çevresi, ziyaretçilere ve fotoğraf meraklılarına nadir görülen manzaralar sundu. Kent merkezindeki tarihi siluetler, beyaz perdelerin arkasından zarifçe görünmeye devam etti.

Yoğun sis ve kar, bölgedeki günlük yaşamı da etkilerken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada ilgi çekti ve birçok kişinin beğenisini topladı.

