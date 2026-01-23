Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı

Sivas’ta yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Sivas’ta dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Aralıksız süren yağışla birlikte kent genelinde masalsı görüntüler ortaya çıktı.

Meydanlarda kartpostal manzaraları

Dünyanın sayılı meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı ve kentin tarihi dokusunu barındıran Tarihi Kent Meydanı, karla kaplanarak ziyaretçilere eşsiz görünümler sundu. Karı fotoğraflamak isteyen vatandaşlar meydanlara akın etti.

Belediye ekipleri karla mücadelede sahada

Sivas Belediyesi ekipleri, son yılların en yağışlı kışında gece saatlerinden bu yana şehir genelinde kar küreme ve temizleme çalışması yürüttü. Ekiplerin çalışmalarıyla ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcandı.

Vatandaşların duyguları ve nostalji

Vatandaşlar, uzun süredir bu tür manzaralar görmediklerini belirterek kar yağışının sevindirici olduğunu ifade etti. Efe Aslan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Geçen sene fazla kar yağışı olmadı. Sivas için bu farklı bir durum değil, yüz yıllardır devam eden bir durum. Tahminimce Türkiye’de karın en çok yağdığı yer Sivas’tır. Bu bizim için aslında bir nostalji; çocukluğumuz, ilkokul, ortaokul, lise zamanlarımız aklımıza geliyor. Sivas Kent Meydanı karla kaplandı, şükür her yer bembeyaz, çok güzel bir görüntü" dedi.

