Sivas Gürün'de Kurt Sürüsü Şehre İndi

Sivas Gürün'de kurt sürüsü şehir merkezine indi

Sibirya soğuklarının etkisiyle yaban hayvanları yerleşimlere yöneldi

Sivas’ın Gürün ilçesi Yoncalı Mahallesinde yiyecek arayan bir kurt sürüsü, bir ikametin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kurtların birbirinin izini takip ederek yürüdükleri ve yaşlı ile sakat bir kurdun sürünün en gerisinde ilerlediği görülüyor.

Bölgede etkili olan Sibirya soğukları ve kar nedeniyle besin bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının meralardan ağıllara ve çöplüklere indiği aktarılıyor.

Mahalle sakini Enver Keskin, son günlerde kurtların yerleşim yerlerinde sıklıkla görüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Havaların soğuması ve kar yamasıyla sürüler meralardan ağıllara çekildi. Doğal yaşam alanlarında beslenemeyen kurtlar, ağıllardaki koyunların korusuna geliyor. Çöplüklerden beslenmeye çalışıyorlar. Ağılları koruyan köpeklerde onlar için birer av. Aç kaldıkları ve besin bulamadıkları için dağlardan şehirlere iniyorlar"

