Sivas Koyulhisar'da kardan Valilik Binası yapıldı

Kız Kulesi maketinden sonra bu kez Sivas Valiliği Binası köy meydanında

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu, daha önce köyde kardan yaptığı Kız Kulesi maketiyle dikkat çeken çocukların ardından bu kez tarihi Sivas Valiliği Binasının kardan maketini köy meydanına inşa etti.

Daha önce kardan Kız Kulesi etrafında ayaklarını uzatıp çay içen çocuklar sosyal medyada gündem olmuş; bu olayın ardından Vali Yılmaz Şimşek, Soylu ve çocukları makamında ağırlamıştı. Ardından Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çocukları İstanbul’a davet ederek gerçek Kız Kulesi’ni görmelerini sağlamıştı.

Vali Şimşek’in ağırlaması sırasında Adem Soylu köyde valilik binasının maketini yapma sözü vermiş; aynı ekip sözünü tutarak köy meydanında tarihi Sivas Valiliği Binası’nın kardan maketini tamamladı. Soylu ve çocuklar, maketin önünde ve üstünde görüntü vererek sözlerini tuttuklarını belirtti.

Etkinlik sırasında ekip, Vali Yılmaz Şimşek'i köye davet ederek maketi yerinde görmeye çağırdı.

