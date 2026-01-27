Sivas’ta Domuz Sürüsü Eksi 20’de Suya Girdi — Fotoğrafçı Görüntüledi

Sivas’ta yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, sıfırın altında 20 derecede yaklaşık 40 domuzun tek sıra halinde suya girip karşı kıyıya geçtiği anları görüntüledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:41
Sivas’ta Domuz Sürüsü Eksi 20’de Suya Girdi — Fotoğrafçı Görüntüledi

Sivas’ta domuz sürüsü eksi 20 derecede suya girip karşı kıyıya geçti

Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan o anları görüntüledi

Sivas’ta yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, bölgedeki bir domuz sürüsünün sıfırın altında 20 derece soğukta suya girerek karşı kıyıya geçtiği anları kaydetti.

Doğayı görüntülemek için bölgede ilerlerken birden fazla ayak izi fark eden Aslan, kısa süre sonra hareket hâlindeki bir domuz sürüsü gördü. Sürünün, karşı tarafa ulaşmak için tepeyi dolaşmak yerine daha kısa olan su yolunu tercih ettiğini belirledi.

Barajın bazı kısımlarının donduğu, bazı kesimlerin ise açık kaldığı alanda domuzlar tek sıra halinde suya girerek yüzmeye başladı. Soğuk havaya rağmen ilerleyen sürü, kısa sürede karşı kıyıya ulaşarak görüntüleyicileri şaşırttı.

Etkileyici bir görüntüydü

O anları görüntüleyen Mustafa Aslan, domuzların suya yaklaşırken ilk başta su içeceklerini düşündüğünü, ancak sürünün suya girip yüzdüğünü görünce şaşırdığını anlattı: "Yaklaşık 40’a yakın domuz vardı. O gün bir şey çekemedik diye üzülmüştük ama son dakika doğa sürprizini yaptı".

Aslan, sürü içindeki hiyerarşiye de dikkat çekti: "Öndeki domuz suya atladı, ardından sürü peşinden geldi ve karşıya, bizim olduğumuz yere doğru yüzmeye başladılar. Çok hızlı yüzücüler ve aynı zamanda karada da oldukça seri hareket edebiliyorlar. Kısa sürede büyük bir mesafe katederek bizim bulunduğumuz bölgeye çıktılar. Oldukça etkileyici bir görüntüydü."

Fotoğrafçı, domuzların kalın yağ tabakalarının hem darbelere hem de soğuğa karşı koruma sağladığını, bu sayede zorlu şartlarda bile böyle bir geçiş yapabildiklerini vurguladı.

SİVAS’TA YABAN HAYATI FOTOĞRAFÇISI MUSTAFA ASLAN, BİR DOMUZ SÜRÜSÜNÜN SIFIRIN ALTINDA 20 DERECE...

SİVAS’TA YABAN HAYATI FOTOĞRAFÇISI MUSTAFA ASLAN, BİR DOMUZ SÜRÜSÜNÜN SIFIRIN ALTINDA 20 DERECE SOĞUK SUYA GİRİP KARŞI KIYIYA GEÇTİĞİ ANLARA TANIKLIK EDEREK, O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ.

SİVAS’TA YABAN HAYATI FOTOĞRAFÇISI MUSTAFA ASLAN, BİR DOMUZ SÜRÜSÜNÜN SIFIRIN ALTINDA 20 DERECE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli Belediyesi'nde Personel Çalışma Şartları İyileştirildi
2
Elazığ'da Murat Nehri'nden 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
3
Samsun’da Çam Kese Tırtılı İstilası: Orman ve İnsan Sağlığı Tehdidi
4
Hatay Otogarı'nda Güvenlik Görevlisinin İlk Müdahalesi Hayat Kurtardı
5
Aydın'da Yağışlı Hava Sürüyor — Önümüzdeki Günlerde Devam Edecek
6
Elazığ'da Murat Nehri'nde 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
7
Sivas'ta Tanju Kaya Çıraklarıyla Karda Neşeli Anlar Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları