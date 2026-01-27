Sivas’ta Domuz Sürüsü Eksi 20’de Suya Girdi — Fotoğrafçı Görüntüledi

Sivas’ta domuz sürüsü eksi 20 derecede suya girip karşı kıyıya geçti

Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan o anları görüntüledi

Sivas’ta yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, bölgedeki bir domuz sürüsünün sıfırın altında 20 derece soğukta suya girerek karşı kıyıya geçtiği anları kaydetti.

Doğayı görüntülemek için bölgede ilerlerken birden fazla ayak izi fark eden Aslan, kısa süre sonra hareket hâlindeki bir domuz sürüsü gördü. Sürünün, karşı tarafa ulaşmak için tepeyi dolaşmak yerine daha kısa olan su yolunu tercih ettiğini belirledi.

Barajın bazı kısımlarının donduğu, bazı kesimlerin ise açık kaldığı alanda domuzlar tek sıra halinde suya girerek yüzmeye başladı. Soğuk havaya rağmen ilerleyen sürü, kısa sürede karşı kıyıya ulaşarak görüntüleyicileri şaşırttı.

Etkileyici bir görüntüydü

O anları görüntüleyen Mustafa Aslan, domuzların suya yaklaşırken ilk başta su içeceklerini düşündüğünü, ancak sürünün suya girip yüzdüğünü görünce şaşırdığını anlattı: "Yaklaşık 40’a yakın domuz vardı. O gün bir şey çekemedik diye üzülmüştük ama son dakika doğa sürprizini yaptı".

Aslan, sürü içindeki hiyerarşiye de dikkat çekti: "Öndeki domuz suya atladı, ardından sürü peşinden geldi ve karşıya, bizim olduğumuz yere doğru yüzmeye başladılar. Çok hızlı yüzücüler ve aynı zamanda karada da oldukça seri hareket edebiliyorlar. Kısa sürede büyük bir mesafe katederek bizim bulunduğumuz bölgeye çıktılar. Oldukça etkileyici bir görüntüydü."

Fotoğrafçı, domuzların kalın yağ tabakalarının hem darbelere hem de soğuğa karşı koruma sağladığını, bu sayede zorlu şartlarda bile böyle bir geçiş yapabildiklerini vurguladı.

