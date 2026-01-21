Sivas'ta Donmak Üzere Olan Yavru Kedi Kurtarıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Eren Karakaya, yol kenarında donmak üzere bulduğu yavru kediyi yakalayıp evine götürdü; karnını doyurup ısınmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:27
Sivas'ta Donmak Üzere Olan Yavru Kedi Kurtarıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde donmak üzereyken kurtarılan yavru kedi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde araç kullanırken yol kenarında donmak üzere bulunan bir yavru kedi, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar çevredeki kişiler tarafından takdir topladı.

Olayda, aracıyla seyir halinde olan Eren Karakaya, yolda fark ettiği yavru kediyi durup yakalamaya çalıştı. Bir süre uğraştıktan sonra kediyi yakalamayı başaran Karakaya, onu aracına alarak evine götürdü.

Evde kediyi sıcak bir ortama alan Karakaya, önce karnını doyurdu, ardından ısınmasını sağladı. Kısa süre içinde yavru kedi yavaş yavaş kendine gelmeye başladı; çevredekiler ise Karakaya'nın davranışını överek takdir etti.

"Donmak üzereydi"

Eren Karakaya olayı şöyle anlattı: "Arabamla yolda giderken yol kenarında donmak üzere olan bir kedi gördüm. Kediyi zor da olsa yakalayıp evime götürdüm. Kediye yemek verdim. Daha sonra ise kedi evde ısındı."

Yavru kedinin kurtarılması, soğuk havalarda duyarlılığın önemini bir kez daha gösterdi ve Karakaya'nın örnek davranışı sosyal çevrede olumlu karşılandı.

SİVAS’IN ULAŞ İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ, YOL ÜZERİNDE DONMAK ÜZERE OLAN KEDİYİ KURTARARAK EVİNE...

SİVAS’IN ULAŞ İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ, YOL ÜZERİNDE DONMAK ÜZERE OLAN KEDİYİ KURTARARAK EVİNE GÖTÜRDÜ. O ANLAR İSE TAKDİR TOPLADI.

SİVAS’IN ULAŞ İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ, YOL ÜZERİNDE DONMAK ÜZERE OLAN KEDİYİ KURTARARAK EVİNE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Büyükşehir'den 2025'te Çiftçiye 100 Milyon TL Destek
2
Mersinli Yörük Kızı Ayşe Erden Köye Dönüp 5 Yıldır Hayvancılıkla Kültürünü Yaşatıyor
3
Kop Dağı Geçidi'nde Ulaşım Yeniden Sağlandı
4
Bingöl'de Kar Temizliği Hızlandı: Ekipler Ana Arterlerde Seferber
5
Ardahan'da Tipi 35 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
6
Hakkari kar yağışı: 51 yerleşim yerinin yolu kapandı
7
Efeler'de Kimyasalsız Kışlık Sebze İncelemesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları