Sivas'ta Donmak Üzere Olan Yavru Kedi Kurtarıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde donmak üzereyken kurtarılan yavru kedi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde araç kullanırken yol kenarında donmak üzere bulunan bir yavru kedi, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar çevredeki kişiler tarafından takdir topladı.

Olayda, aracıyla seyir halinde olan Eren Karakaya, yolda fark ettiği yavru kediyi durup yakalamaya çalıştı. Bir süre uğraştıktan sonra kediyi yakalamayı başaran Karakaya, onu aracına alarak evine götürdü.

Evde kediyi sıcak bir ortama alan Karakaya, önce karnını doyurdu, ardından ısınmasını sağladı. Kısa süre içinde yavru kedi yavaş yavaş kendine gelmeye başladı; çevredekiler ise Karakaya'nın davranışını överek takdir etti.

"Donmak üzereydi"

Eren Karakaya olayı şöyle anlattı: "Arabamla yolda giderken yol kenarında donmak üzere olan bir kedi gördüm. Kediyi zor da olsa yakalayıp evime götürdüm. Kediye yemek verdim. Daha sonra ise kedi evde ısındı."

Yavru kedinin kurtarılması, soğuk havalarda duyarlılığın önemini bir kez daha gösterdi ve Karakaya'nın örnek davranışı sosyal çevrede olumlu karşılandı.

SİVAS’IN ULAŞ İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ, YOL ÜZERİNDE DONMAK ÜZERE OLAN KEDİYİ KURTARARAK EVİNE GÖTÜRDÜ. O ANLAR İSE TAKDİR TOPLADI.