Sivas'ta Kar Etkisi: 334 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

İl genelinde karla mücadele ve yol açma çalışmaları sürüyor

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda önemli aksamalara yol açtı. Yoğun yağış sonrası il genelinde 334 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince derhal karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Sahada görev yapan ekipler, yolların yeniden trafiğe açılması amacıyla aralıksız mesai yapıyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin tüm imkânlarını seferber ettiği, ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun gayret gösterildiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, sürücüleri tedbirli olmaya davet etti.

