Sivas'ta Kar Etkisi: 334 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Sivas'ta etkili kar ve tipi nedeniyle 334 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı; ekipler İl Özel İdaresi ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:14
Sivas'ta Kar Etkisi: 334 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Sivas'ta Kar Etkisi: 334 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

İl genelinde karla mücadele ve yol açma çalışmaları sürüyor

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda önemli aksamalara yol açtı. Yoğun yağış sonrası il genelinde 334 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince derhal karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Sahada görev yapan ekipler, yolların yeniden trafiğe açılması amacıyla aralıksız mesai yapıyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin tüm imkânlarını seferber ettiği, ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun gayret gösterildiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, sürücüleri tedbirli olmaya davet etti.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE 334 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI. EKİPLER, YOLLARIN...

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE 334 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI. EKİPLER, YOLLARIN ULAŞIMA AÇILMASI İÇİN ARALIKSIZ MESAİ YAPIYOR.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Buz Sarkıtları 2 Metreye Yaklaştı
2
Kahramanmaraş Büyükşehir'den 2025'te Çiftçiye 100 Milyon TL Destek
3
Mersinli Yörük Kızı Ayşe Erden Köye Dönüp 5 Yıldır Hayvancılıkla Kültürünü Yaşatıyor
4
Kop Dağı Geçidi'nde Ulaşım Yeniden Sağlandı
5
Bingöl'de Kar Temizliği Hızlandı: Ekipler Ana Arterlerde Seferber
6
Ardahan'da Tipi 35 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
7
Hakkari kar yağışı: 51 yerleşim yerinin yolu kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları