Sivas’ta Kar ve Dondurucu Soğuk: Donan Göller ve Renkli Görüntüler

Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü; göller ve şelaleler dondu. Hayatı felç eden soğuk, cep telefonlarına yansıyan renkli görüntülere de sahne oldu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:11
Sivas’ta kar hayatı felç etti, sokaklar ve göller buz tuttu

Soğuk hava günlük yaşamı durdururken cep telefonlarına eğlenceli görüntüler yansıdı

Sivas’ta etkili olan kar ve dondurucu soğuk, kentte günlük yaşamı güçleştirirken aynı zamanda dikkat çeken ve renkli anlara da sahne oldu.

Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Göller, şelaleler dondu; hayat adeta buz tutarken günlük yaşantı felç oldu.

Cep telefonlarına birbirinden renkli görüntüler yansıdı. Soğuk havayı eğlenceye çevirenlerin kaydettiği görüntüler sosyal medyada ilgi topladı.

Öne çıkan kareler arasında, havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne seren havaya fırlatılan sıcak suyun yere düşmeden kristalleşmesi yer aldı. Ayrıca forklift ile karla kapanan yolları açanlar, tehlikesine aldırmadan doyasıya kayarak eğlenen çocuklar ve traktörün arkasına bağladıkları kızakla çılgınca eğlenenler izleyenleri gülümseten görüntüler oluşturdu.

Kar ve dondurucu soğuk Sivas’ta yaşamı zorlaştırırken, ortaya çıkan renkli sahneler hem zorluğu hem de dayanışma ve eğlence anlarını bir arada gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

