Sivas'ta Karın Keyfi: Traktör Arkasında Lastikle Köyde Kaydılar

Aksiyon kamerası ve dron ile kaydedilen eğlenceli anlar sosyal medyada ilgi gördü

Sivas merkeze 37 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyü'nde yaşayan Ali Çelik, yoğun kar yağışını eğlenceye çevirdi. Karla kaplanan köy yollarında arkadaşlarıyla birlikte traktör arkasına bağladıkları lastikle kayarak köyü turladı.

Çelik, bir arkadaşının getirdiği traktöre halatla bağlanan lastiğin içine girerek köy içinde traktör tarafından çekilip kaydı. Kayış sırasında çevredeki köpeklerin peşlerine takılması, görüntülere ayrı bir renk kattı.

Yaşanan anlar hem aksiyon kamerası hem de dron ile saniye saniye kaydedilirken, paylaşılan videolar sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ali Çelik, yaşadıkları günü şu sözlerle anlattı: "Yıllardır bu kadar karlı ve soğuk bir kış geçmemişti. Bizde bu karı fırsata çevirdik. Bir arkadaşımız traktörünü getirdi. Traktörün arkasına lastik bağladık ve üzerinde kaymaya başladık. Çok eğlenceli bir gün geçirdik ve çocukluğumuza döndük. Umarım diğer senelerde de böyle bol kar yağışlı kışlar geçiririz."

