Sivas’ta Tipi Nedeniyle Kayseri-Malatya Karayolu Çift Yönlü Trafiğe Kapandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili tipi nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolu çift yönlü araç trafiğine kapatıldı; görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:28
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:28
Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolu çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından bölgede etkili olan rüzgar ve tipi, yolda görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Gürün Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kara yolunun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pınarbaşı-Gürün kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tüm araç geçişlerine çift yönlü olarak kapatılmıştır".

Yetkililer, yolun açılmasına kadar bölge halkını ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

