Sivas'ta Vaşak Sürprizi: Zara'da Nadir Tür Cep Telefonuyla Görüntülendi

Zara-Şerefiye arasındaki arazi yolunda nadir karşılaşma

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Erhan Güler, Zara ile Şerefiye köyü arasında bulunan bir araziden geçerken uzakta hareket eden bir canlı fark etti. Aracını park edip aşağı inen Güler, ilk anda hareket eden canlının kedi olduğunu düşündü; yakından bakınca bunun nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak olduğunu anladı.

Güler, nadir gördüğü hayvanı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. O anlarla ilgili olarak Güler, "Bu vaşağı Zara ile Şerefiye arasında bulunan bir araziden arabayla geçerken gördüm. İlk başta kedi sandım. Daha sonra ise yakından baktıktan sonra vaşak olduğunu anladım. Yakalayabilseydim eve götürecektim. Çok güzel bir hayvandı ve aşırı tatlı bir hayvandı. Nesli tükenmeye yakın olan bir hayvan. Çok nadir denk geliyoruz" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLER