DOLAR
42,83 -0,06%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.170,03 -0,03%
BITCOIN
3.759.269,5 -0,26%

Sivas'ta Vaşak Sürprizi: Zara'da Nadir Tür Cep Telefonuyla Görüntülendi

Sivas'ın Zara ilçesinde Erhan Güler, nesli tükenme tehlikesindeki vaşağı aracını park edip cep telefonuyla görüntüledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:12
Sivas'ta Vaşak Sürprizi: Zara'da Nadir Tür Cep Telefonuyla Görüntülendi

Sivas'ta Vaşak Sürprizi: Zara'da Nadir Tür Cep Telefonuyla Görüntülendi

Zara-Şerefiye arasındaki arazi yolunda nadir karşılaşma

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Erhan Güler, Zara ile Şerefiye köyü arasında bulunan bir araziden geçerken uzakta hareket eden bir canlı fark etti. Aracını park edip aşağı inen Güler, ilk anda hareket eden canlının kedi olduğunu düşündü; yakından bakınca bunun nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak olduğunu anladı.

Güler, nadir gördüğü hayvanı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. O anlarla ilgili olarak Güler, "Bu vaşağı Zara ile Şerefiye arasında bulunan bir araziden arabayla geçerken gördüm. İlk başta kedi sandım. Daha sonra ise yakından baktıktan sonra vaşak olduğunu anladım. Yakalayabilseydim eve götürecektim. Çok güzel bir hayvandı ve aşırı tatlı bir hayvandı. Nesli tükenmeye yakın olan bir hayvan. Çok nadir denk geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Güler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

ERHAN GÜLER

ERHAN GÜLER

SİVAS’IN ZARA İLÇESİNDE ARAÇ KULLANIRKEN NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA BULUNAN ‘BAŞAK’ İLE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır OSB Şam Uluslararası Fuarı'nda 15 Firma ile Yeni Ticari Bağlantılar Kurdu
2
Kartepe'de Öğrencilere 'Sıfır Atık' Eğitimi: Geri Dönüşüm Bilinci Artıyor
3
Eskişehir Cezaevlerinde 5 bin 742 Kişi: Adli Kolluk Toplantısı'nda Açıklandı
4
Sakarya'da 2.100 Liseliye Sıfır Atık ve İklim Eğitimi
5
Kepez’te 'Bir Nefes Ver Hayatıma' Özel Bireylere Spor ve Sanat Sunuyor
6
Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı: Sahara ve Ilgar Geçitlerinde Tipi ve Buzlanma
7
Elazığ'dan İngiltere'ye Amigurumi: 20 Kadının El Emeği Başarı Hikayesi

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması