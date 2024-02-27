Siz siz olun bunu sakın yapmayın! Gözünün yaşına bakılmıyor, 5 yıl hapis cezası var!

Ünlü avukat Erkan Yalçın, yasadışı bahis oynayanlar için getirilen idari para cezalarının yanı sıra, bu illegal faaliyetlere aracılık edenlerin daha kapsamlı ve ağır cezalara çarptırılacağını açıkladı. İnternet üzerinden bahis oynayan pek çok vatandaşın karşılaştığı yasal sorunlara dikkat çeken Yalçın, bahis oynamaya aracılık edenlerin cezai yaptırımlarının 3 ila 5 yıl arasında hapis cezasını içereceğini belirtti.

Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu cezanın yanı sıra 10.000 gün tutarında adli para cezası uygulanabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle yurt içindeki spor müsabakaları için geçerli olan bu cezanın, yurtdışında oynanan müsabakalar için daha yüksek olabileceğini ifade etmek önemlidir. Yasadışı bahis oynatanlar, bu suçu işledikleri takdirde 4 ila 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilirler” dedi.





Yasal düzenlemelerle birlikte spor müsabakalarında yaşanan yasadışı bahis olaylarına karşı daha etkili bir mücadele hedeflendiğini vurgulayan Yalçın, bu cezaların caydırıcı etkisi olacağını belirtti. Yasadışı bahis oynatanlara ve bu işlemi gerçekleştiren aracılara yönelik getirilen ağır cezaların, hukukun üstünlüğünü koruma adına önemli bir adım olduğu ifade edildi. Bu düzenlemelerle birlikte, illegal bahisle mücadelede daha etkin bir yasal zemin oluşturulması hedefleniyor.