Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Fırtınayla Başlayıp Karla Bitecek!

Çarşamba günü, sağanak yağışların ardından soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, uzmanlar ülkemizin tamamının donma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı uyarılarını yapmaya devam ediyor.

Sağanak Yağışların Etkisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarılarına göre, yaklaşan aşırı hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkileyecek. Çarşamba günü başlayan gök gürültülü sağanak yağışların ardından, sıcaklıkların düşmesi ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Bu süreçte İstanbul, Kayseri, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde etkili yağışların yaşanacağı ifade ediliyor.

Acil Kodla Uyarı Yayınlandı

Yetkililer, beklenen sağanak yağışların yer yer 25-60 kg/m² olması nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirttiler. Özellikle İstanbul için turuncu kodlu uyarı yayınlandı. Yağışların yoğun olması, ani sel ve su baskınları gibi durumlar oluşturabileceği belirtiliyor.

Karla Mücadele Başlıyor!

Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yoğun bulutlu hava durumu bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde yağışların etkisiyle sıcaklıkların düşmesi öngörülürken, Çarşamba gününden itibaren kar yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışından olumsuz etkilenecek.

Hazırlıklarınızı yapmayı unutmayın! Bu zorlu hava koşullarına karşı tedbirli olunması büyük önem taşıyor.