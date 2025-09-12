Söğüt'te 744. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 744'üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı; törenler, ziyaretler ve çeşitli kültürel etkinliklerle sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:31
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri resmi törenlerle başladı. Etkinlikler, Söğüt Belediyesi Tören Alanı önünde gerçekleştirilen protokol karşılamasıyla başladı.

Tören ve anma programı

Protokol üyelerinin karşılanmasının ardından heyet Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti. Daha sonra Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Sözer'in konuşması

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, törende yaptığı konuşmada Söğüt'ü inanç, cesaret ve kardeşlikle yoğrulmuş bir dava yeri olarak tanımladı. Sözer, Söğüt'ün Osmanlı'nın çadır beyliklerinden cihan devletine uzanan kutlu yolculuğunun başladığı nokta olduğuna dikkat çekti ve şunları kaydetti: Söğüt, milletimizin tarih yolculuğunda hem başlangıç hem de ebedi bir hatırlatıcıdır. Bu topraklarda yeşeren ruh, Osman Gazi’nin rüyasını, Fatih Sultan Mehmet’in fethini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet mücadelesini aydınlatan ruhtur. Dün olduğu gibi bugün de bizleri geleceğe taşıyan en kıymetli mirasımız, işte bu ruhtur.

Etkinlikler ve yarışmalar

Vali Sözer'in konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi sahnelendi ve etkinlik kapsamında "şifalı pilav" için kurban kesildi. Ayrıca Ertuğrul Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali düzenlendi.

Programda bugün neler olacak

Şenlikler kapsamında bugün Dar-ül Eytam'da "Ecdadın İzinde" adlı serginin açılışı, tarih sohbeti, Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile Söğüt Belediyesi Tören Alanı'nda Ulu Çınar Sahne Gösterisi düzenlenecek.

Protokol katılımı

Programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve CHP İl Başkanı Ali Özdemir ile diğer ilgililer katıldı.

