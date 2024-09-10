ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

ŞOK Market, her hafta yayımladığı aktüel ürün kataloğuyla müşterilerine çeşitli ürünlerde cazip indirimler sunuyor. 11-17 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu haftaki aktüel kataloğunda, hem gıda ürünlerinde yapılan büyük indirimler hem de mağaza raflarında sürekli bulunmayan özel ürünler yer alıyor. Bu hafta spor ekipmanlarından beyaz eşyalara, çalışma koltuklarından gıda ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sizleri bekliyor.



Peki, bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak? İşte detaylar...

YEPYENİ ŞOK AKTÜEL KATALOĞU: 11-17 EYLÜL 2024

ŞOK Market'in 11-17 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel kataloğunda, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ve uygun fiyatlı ürünler yer alıyor. Özellikle spor ve egzersiz aletleri, ev tekstili, beyaz eşya, gıda ve temizlik ürünlerinde dikkat çeken fırsatlar sizleri bekliyor. İşte bu hafta indirimdeki bazı önemli ürünler ve fiyatları...

SPOR VE EGZERSİZ ALETLERİ

Bu hafta ŞOK Market raflarında sporseverler için çeşitli kondisyon aletleri ve masaj cihazları yer alacak. İşte satışa sunulacak spor ürünleri:

Titreşimli Egzersiz ve Kondisyon Aleti: 2.190 TL

2.190 TL Kochler Cep Uyumlu Koşu Bandı: 5.490 TL

5.490 TL Eliptik Bisiklet: 6.490 TL

6.490 TL Ayak Masaj Aleti: 2.190 TL

2.190 TL Ritimli Kum Torbası Boks Makinesi: 1.190 TL

1.190 TL Spin Bike Yc700 Kondisyon Aleti Dijital Göstergeli: 7.490 TL

7.490 TL Tüm Vücut Egzersiz Aleti Gym Bench: 1.690 TL

BEYAZ EŞYA VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER

ŞOK bu hafta da beyaz eşya ve elektronik ürünlerde cazip indirimler sunuyor. İndirimli olarak satışa sunulacak elektronik ürünler ve beyaz eşyalar şunlar:

Simfer 127 Ekran 50" Webos 4k Uhd Smart Televizyon: 12.999 TL

12.999 TL Simfer 140 Ekran 55" Webos 4k Uhd Smart Televizyon: 14.999 TL

14.999 TL Simfer 4242 Beyaz 42 LT Midi Fırın: 2.499 TL

2.499 TL Simfer 7033 Inox 70 LT Turbo Midi Fırın: 3.699 TL

3.699 TL Simfer SK4605 Retro 20 LT Mikrodalga Fırın: 3.749 TL

3.749 TL Simfer SK4608 23 LT Inox Mikrodalga Fırın: 3.499 TL

3.499 TL Simfer Sr-2514 Çift Kapılı Buzdolabı: 9.999 TL

9.999 TL Simfer Uf 6210 6 Çekmeceli Derin Dondurucu: 9.399 TL

OFİS VE EV MOBİLYALARI

Ofis ve ev ortamınızı daha konforlu hale getirecek mobilya seçenekleri de ŞOK’ta uygun fiyatlarla satışta olacak. İşte indirimdeki mobilya ürünleri:

Chantra Yönetici Koltuğu: 3.999 TL

3.999 TL Winney Çalışma Koltuğu: 1.799 TL

1.799 TL Donna Fileli Çalışma Koltuğu: 3.299 TL

3.299 TL 4 Kapılı Gardırop: 3.999 TL

3.999 TL Sina Çalışma Koltuğu: 3.899 TL

3.899 TL Fileli Çalışma Koltuğu Siyah: 1.449 TL

1.449 TL Nefes 4 Raflı Çok Amaçlı Metal Ayaklı Dolap Beyaz/Meşe: 699 TL

699 TL 5 Raflı Kitaplık-Meşe: 999 TL

999 TL Arzu Çalışma Masası-Meşe/Beyaz: 1.099 TL

1.099 TL Çalışma Masası, Bilgisayar Masası, Ofis Masası: 529 TL

GIDA ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK İNDİRİMLER

ŞOK Market, gıda ürünlerinde de bu hafta büyük indirimler yaparak bütçe dostu alışveriş imkanı sunuyor. İşte indirimli olarak satışa sunulacak bazı gıda ürünleri:

Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g: 169 TL

169 TL Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 225 g: 56,90 TL

56,90 TL Mis Labne 400 g: 56,90 TL

56,90 TL Mis 1,8% Yağlı Yoğurt 2 kg: 62,50 TL

62,50 TL Lio Çizik Yeşil Zeytin S-XS (291-350) 900 g: 79,90 TL

79,90 TL Algida Maraş Usulü Sade/ Sade-Çikolata 500 ml: 89,90 TL

89,90 TL Uno Tost Ekmeği 350 g: 41 TL

41 TL Superfresh Pizza Tost Klasik/Cheddarlı 200 g: 39,90 TL

39,90 TL Sprite Gazoz 2,5 L: 35 TL

35 TL Şef Franzi Sriracha Acı Sos 510 g: 75 TL

TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de önemli indirimler mevcut. İşte bu hafta ŞOK’ta uygun fiyatlarla bulabileceğiniz temizlik ve kişisel bakım ürünleri:

Sleepy Natural Külot Bez: 81 TL

81 TL Palette Saç Boyası Çeşitleri: 89 TL

89 TL Pantene Şampuan Çeşitleri 360 ml: 84,90 TL

84,90 TL Orkid Extra Hassas Koruma Gece 24’lü: 89,90 TL

89,90 TL Dalin Kolay Tarama Spreyi 200 ml: 74,90 TL

74,90 TL Venüs ComfortGlide Breeze Tıraş Makinesi Yedek Tıraş Bıçaklı: 259 TL

259 TL Nivea Sivilce Karşıtı Beyaz Kil Maskesi 150 ml: 69,50 TL

69,50 TL Alo Aqua Toz Deterjan Kar Çiçeği Ferahlığı 10 kg: 329 TL

329 TL Perwoll Sıvı Deterjan Renkliler/Siyahlar 2,7 L: 144 TL

HELLY HANSEN GİYİM ÜRÜNLERİ

Bu hafta ŞOK’ta Helly Hansen markasının mont ve ayakkabı çeşitleri de satışta olacak. İşte satışa sunulacak bazı Helly Hansen ürünleri:

Helly Hansen Juell 3-in-1 Mont: 8.999 TL

8.999 TL Helly Hansen Active Puffy Mont: 7.999 TL

7.999 TL Helly Hansen Material Insulator Mont: 8.999 TL

8.999 TL Helly Hansen Crew Insulator Mont: 5.999 TL

5.999 TL Helly Hansen Ayakkabı Ranger Sport: 3.999 TL

3.999 TL Helly Hansen Ayakkabı Monashee Ullr Ht: 4.999 TL

11-17 Eylül 2024 tarihleri arasında ŞOK Market raflarında yer alacak bu ürünler, özellikle spor ve beyaz eşya arayışında olan tüketiciler için cazip fırsatlar sunuyor. Ayrıca gıda ve temizlik ürünlerinde yapılan indirimler de bütçe dostu bir alışveriş imkanı sağlıyor. Aktüel katalogda yer alan ürünler sınırlı sayıda olup stoklarla sınırlıdır. Bu nedenle, ürünleri kaçırmamak için en yakın ŞOK Market’e gitmekte fayda var.