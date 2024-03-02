ŞOK'ta izdiham yaratacak indirim var! O ürün 109 TL yerine 40 TL'ye satılacak

ŞOK'un son kataloğu yayınlandı. 2 Mart itibarıyla pijama takımları, sabahlıklar, zincir askılı omuz çantaları, sırt çantaları, zincir askılı cep telefonu tutacakları, merdivenler, yapışkan bantlar, elektrik bantları, plastik silikon tabancalar, çelik pense, şerit metreler, fırçalar, boyalar ve tavan kestirme fırçaları gibi ürünler ŞOK marketlerde indirimli olarak satılacak.
ŞOK İndirimli Ürün Fiyat Listesi
ŞOK'un 2 Mart'tan itibaren müşterilerinin beğenisine sunacağı ürünler ve fiyat listesi aşağıda yer alıyor;