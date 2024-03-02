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ŞOK'ta izdiham yaratacak indirim var! O ürün 109 TL yerine 40 TL'ye satılacak

ŞOK'un Şubat ayının sonunda yayınladığı kataloğun içinde Mart ayı başında ŞOK'ta satılacak ürün ve fiyatları belirlendi..

Yayın Tarihi: 02.03.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 12:02
ŞOK'ta izdiham yaratacak indirim var! O ürün 109 TL yerine 40 TL'ye satılacak

ŞOK'un son kataloğu yayınlandı. 2 Mart itibarıyla pijama takımları, sabahlıklar, zincir askılı omuz çantaları, sırt çantaları, zincir askılı cep telefonu tutacakları, merdivenler, yapışkan bantlar, elektrik bantları, plastik silikon tabancalar, çelik pense, şerit metreler, fırçalar, boyalar ve tavan kestirme fırçaları gibi ürünler ŞOK marketlerde indirimli olarak satılacak.

ŞOK İndirimli Ürün Fiyat Listesi

ŞOK'un 2 Mart'tan itibaren müşterilerinin beğenisine sunacağı ürünler ve fiyat listesi aşağıda yer alıyor;

ŞOK İndirimli Ürün Fiyat Listesi

ŞOK İndirimli Ürün Fiyat Listesi

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