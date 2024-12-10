DOLAR
34,81 -0,04%
EURO
36,75 -0,07%
ALTIN
2.977,76 -0,11%
BITCOIN
3.368.043,55 -0,21%

Sukhishvili Gürcistan Ulusal Balesi Bursa'da Büyüledi

Gürcistan Ulusal Balesi 'Sukhishvili', Bursa'daki gösterisiyle sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sundu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 02:04
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 02:04
Sukhishvili Gürcistan Ulusal Balesi Bursa'da Büyüledi

Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili" Bursa'da Sahne Aldı

Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili", Türkiye turnesi kapsamında Bursa'da sanatseverlerle buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteri, Iliko Sukhishvili tarafından yönetildi.

Ezgilerle Dolu Bir Gece

Geleneksel kostümler ve eşsiz koreografi eşliğindeki performansa izleyiciler büyük ilgi gösterdi. Erkek dansçıların savaşçı ruhları ve soylu duruşları, kadınların zarif danslarıyla birleşerek sahnede etkileyici bir atmosfer yarattı. Seyirciler, zaman zaman dans grubuna alkışlarıyla eşlik ederek coşku dolu anlar yaşattı.

Unutulmaz Anlar

Gösterinin sonunda, sahneyi selamlayan dans topluluğu, uzun süre alkışlandı ve alkışlar arasında sahneden ayrıldı. Sanatseverlerin beğenisini toplayan bu büyüleyici gösteri, tiyatroseverlere unutulmaz anlar sundu.

Sonraki Durak: Ankara

Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili", bugün Ankara TED Koleji Ata Sahne'de yeniden sanatseverlerle buluşacak. Bu muhteşem performansı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz!

İLGİLİ HABERLER

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sukhishvili Gürcistan Ulusal Balesi Bursa'da Büyüledi
2
Dünyaca Ünlü Piyanist Gülsin Onay, İzmir'de Konser Verecek
3
Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı
4
Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!
5
Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük
6
Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
7
Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!