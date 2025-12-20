DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.203,61 -0,08%

Sumud Yeniden Yolda: İlkbaharda Gazze'ye İkinci Sefer

Sumud hareketi, Gazze'ye ikinci insani yardım seferini ilkbaharda başlatacağını açıkladı; Bodrum'daki panelde hazırlıkların sivil inisiyatifle sürdüğü duyuruldu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 04:29
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 04:29
Sumud Yeniden Yolda: İlkbaharda Gazze'ye İkinci Sefer

Sumud Yeniden Yolda: İlkbaharda Gazze'ye İkinci Sefer

Yeniden Sumud ve Gazze Gerçeği

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen panele katılan Sumud hareketinin önde gelen isimlerinden aktivist Ayçin Kantoğlu, Gazze’ye yönelik insani yardım ve ablukayı kırma amaçlı harekatın ilkbaharda yeniden yola çıkacağını açıkladı. Hazırlıkların sivil inisiyatifle sürdüğü bildirildi.

Panel, Herodot Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte sanatçı Fethullah Badem ve yazar Mehmet Ercan de Gazze’de yaşanan insani drama ve Sumud hareketine ilişkin deneyimlerini paylaştı. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, İstiklal Marsının okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Gazze’de yaşananlara ilişkin hazırlanan video katılımcılara izletildi. Açılış konuşmasının ardından panele geçildi.

"Yeniden Sumud ilkbaharda yola çıkacak. İsrail, ateşkese rağmen agresif ve saldırgan tutumuna ara vermedi. Ölümlerin önüne geçilemedi, beklenen insani yardım koridoru hala açılamadı. Sivil insiyatif bir kez daha Gazze’ye ulaşmanın, ablukayı kırmanın yollarını arayacak"

"Zorlu bir yolculuktu. Akdeniz’i fındık kabuğundan teknelerle geçmenin getirdiği ciddi bir mücadele vardı. Güçlü bir düşman var ama yenilmez değiller. Halkların iradesi Birleşmiş Milletleri ve devletleri görevlerini yapma noktasında baskılayacaktır. Bizim için as olan Filistin’in özgürlüğü ve selametidir. Daha kalabalık gitmeyi planlıyoruz. İlkinde yaklaşık 1 milyon başvuru vardı, ikincisinde bu ilginin daha da artacağını düşünüyorum"

SUMUD YENİDEN YOLDA: İLKBAHARDA GAZZE’YE İKİNCİ SEFER

SUMUD YENİDEN YOLDA: İLKBAHARDA GAZZE’YE İKİNCİ SEFER

SUMUD YENİDEN YOLDA: İLKBAHARDA GAZZE’YE İKİNCİ SEFER

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sumud Yeniden Yolda: İlkbaharda Gazze'ye İkinci Sefer
2
Siirt Tarım Ağaç Müzesi Kütüphanesi Haftanın 7 Günü Açık
3
Cizre'de Asansör Boşluğunda Mahsur Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
4
Siirt'te 750 Kilo Yem Bırakıldı: Yaban Hayvanlarına Destek
5
Karasu'da Şap Alarmı: 37 Mahallede Karantina ve Kısıtlama
6
Bartın Valiliği'nden Evcil Hayvan Kimliklendirme ve Pasaport Uyarısı
7
Samsun’da 2021-2024: 41 bin 913 Kişi Hayatını Kaybetti — TÜİK Verileri

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül