Sumud Yeniden Yolda: İlkbaharda Gazze'ye İkinci Sefer

Yeniden Sumud ve Gazze Gerçeği

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen panele katılan Sumud hareketinin önde gelen isimlerinden aktivist Ayçin Kantoğlu, Gazze’ye yönelik insani yardım ve ablukayı kırma amaçlı harekatın ilkbaharda yeniden yola çıkacağını açıkladı. Hazırlıkların sivil inisiyatifle sürdüğü bildirildi.

Panel, Herodot Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte sanatçı Fethullah Badem ve yazar Mehmet Ercan de Gazze’de yaşanan insani drama ve Sumud hareketine ilişkin deneyimlerini paylaştı. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, İstiklal Marsının okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Gazze’de yaşananlara ilişkin hazırlanan video katılımcılara izletildi. Açılış konuşmasının ardından panele geçildi.

"Yeniden Sumud ilkbaharda yola çıkacak. İsrail, ateşkese rağmen agresif ve saldırgan tutumuna ara vermedi. Ölümlerin önüne geçilemedi, beklenen insani yardım koridoru hala açılamadı. Sivil insiyatif bir kez daha Gazze’ye ulaşmanın, ablukayı kırmanın yollarını arayacak"

"Zorlu bir yolculuktu. Akdeniz’i fındık kabuğundan teknelerle geçmenin getirdiği ciddi bir mücadele vardı. Güçlü bir düşman var ama yenilmez değiller. Halkların iradesi Birleşmiş Milletleri ve devletleri görevlerini yapma noktasında baskılayacaktır. Bizim için as olan Filistin’in özgürlüğü ve selametidir. Daha kalabalık gitmeyi planlıyoruz. İlkinde yaklaşık 1 milyon başvuru vardı, ikincisinde bu ilginin daha da artacağını düşünüyorum"

