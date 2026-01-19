Suşehri'de 'Kardan Döner' İkramı — Döner Ustası Muhammet Güner

Sivas’ın Suşehri'nde döner ustası Muhammet Güner, karı döner şekline getirip vatandaşlara ikram ederek ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:59
Sivas'ta kar yağışı yaratıcı bir lezzete dönüştü

Sivas’ın Suşehri ilçesinde döner ustası Muhammet Güner, etkili kar yağışını sıra dışı bir fikirle değerlendirdi.

Güner, dışarıda biriken karları üst üste koyarak döner şekli verdi. Eline aldığı döner bıçağıyla, adeta et ve tavuk döner keser gibi karı kesti ve kestiği karları dürüme sararak çevredeki vatandaşlara ikram etti.

Ortaya çıkan ilginç görüntüler hem dükkana gelenlerin hem de çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kardan dönerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Güner, "Kar çok güzel yağıyordu. Biz de farklı bir şey yapalım dedik ve insanlar da ilgisini gösterdi" dedi.

İnsanların ilgisine teşekkür eden Muhammet Güner, "Dışarıda çok güzel kar yağıyordu. Etten ve tavuktan döner yapıyoruz. Biz de dedik ki neden kardan döner yapmıyoruz. Bunun üzerine kardan döner yaptım. Bu dönerin bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim. İnsanların gösterdiği ilgiye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

