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SYDV yüksek maaşlı personel alımını duyurdu! 40 yaş altı KPSS şartsız başvurular açıldı

Tunceli Çemişgezek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kadrosuna yeni personel katılmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Bu önemli fırsattan yararlanmak isteyen adayların başvuru sürecinde dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşte o ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 14.07.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 13:12
SYDV yüksek maaşlı personel alımını duyurdu! 40 yaş altı KPSS şartsız başvurular açıldı

Tunceli Çemişgezek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kadrosunda görevlendirilmek üzere temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurmuştur. İhtiyaç duyulan bu pozisyonda görev almak isteyen adaylar için başvuru süreci başlamıştır.

Çemişgezek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alım Duyurusu

Çemişgezek Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, kadrosunda görevlendirebilmek üzere personel alımı yapacaktır.

iş ilanı

Genel Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Medeni hakları kullanma ehliyeti: Herhangi bir yasal engel olmaksızın tüm haklarını kullanabilmek,
  • Yaş sınırı: 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını doldurmamış olmak (Bazı pozisyonlar için yaş sınırı farklılık gösterebilir),
  • Askerlik durumu: Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,
  • Adli sicil: Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak, özellikle kamu görevine engel teşkil edecek bir suçtan sabıka kaydı bulunmamak,
  • Kamu haklarından mahrumiyet: Devlet memurluğundan çıkarılma veya kamu haklarından mahrum bırakılma gibi bir durumun bulunmamak.

Özel Başvuru Şartları:

Başvuru yapılacak pozisyona göre belirlenen özel şartlar, ilan metninde ayrıntılı olarak belirtilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • İş talep formu 
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • En az ilkokul mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı sureti)
  • Diploma/sertifika (aslı)
  • 1 adet vesikalık fotoğraf

Çemişgezek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda görev almak isteyen adaylar, başvurularını 12 Temmuz 2024 tarihine kadar gerçekleştirebilirler.

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