SYDV yüksek maaşlı personel alımını duyurdu! 40 yaş altı KPSS şartsız başvurular açıldı

Tunceli Çemişgezek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kadrosuna yeni personel katılmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Bu önemli fırsattan yararlanmak isteyen adayların başvuru sürecinde dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşte o ayrıntılar...