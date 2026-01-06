Tahmazoğlu, Umre’ye Gidecek Gençlerle Buluştu: Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması kapsamında kutsal topraklara gidecek öğrencilerle bir araya geldi; yolculuk ve eğitim detayları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:38
Tahmazoğlu, Umre’ye Gidecek Gençlerle Buluştu: Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması

Tahmazoğlu, Umre’ye Gidecek Gençlerle Buluştu

Şahinbey Belediyesi'nin Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması programı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması kapsamında kutsal topraklara gidecek öğrencilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Başkan Tahmazoğlu, okumanın dinimizdeki önemine dikkat çekerek, yarışmanın gençlerin hem akademik hem de manevi gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

"16’sında mukaddes yolculuğumuz başlıyor"

Dinimizin ilk emrinin "Oku" olduğunu hatırlatan Tahmazoğlu, "Biz de bu anlayışla bugüne kadar 17 milyon kitap dağıttık. Kitap okuma alışkanlığını daha da yaygınlaştırmak amacıyla 8 yıldır öğrencilerimiz arasında kitap okuma yarışmaları düzenliyoruz. Geçen yıl kazanıp çeşitli sebeplerle gidemeyen öğrencilerimiz olmuştu. Genç yaşta böyle bir yolculuğa çıkmak gerçekten büyük bir nasip meselesidir. Bu ayın 16’sında bu mukaddes yolculuğumuz başlayacak. Buradan direkt Mekke’ye uçacağız. Erkek öğrencilerimiz ihrama girecek, kız öğrencilerimizin kıyafeti zaten ihrama uygundur. Önümüzde 13 gün var. 7 gün Mekke’de, ardından 3 gün Medine’de olacağız. Kâbe’yi ziyaret edeceksiniz. Şimdiden hepinizi tebrik ediyorum. Rabbim umrenizi mübarek eylesin, sağlıkla gidip sağlıkla dönmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu, öğrencilerin manevi olarak da bu sürece hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, yapılacak eğitimlerle yolculuğun bilinçli bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

Şahinbey Belediyesi'nin kültür ve eğitim alanında çok sayıda projeye imza attığını belirten Tahmazoğlu, Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışmasının bu çalışmaların en anlamlı örneklerinden biri olduğunu dile getirdi. Yarışmanın bu yıl sekizincisinin düzenlendiğini kaydeden Tahmazoğlu, "Bugüne kadar yüzlerce öğrencimiz kutsal topraklarla buluştu. Bu yıl da inşallah 170-180 civarında öğrencimiz mübarek beldelere gidecek" diye konuştu.

Gaziantep Müftü Vekili Şakir Aktaş ise Şahinbey Belediyesi’nin sunduğu imkânlardan dolayı teşekkür etti.

Umre’ye gidecek öğrenciler, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, kutsal topraklara gidecekleri için heyecanlarını dile getirdi.

Program, öğrencilerin kutsal yolculuk öncesinde yapılan bilgilendirme eğitimiyle sona erdi.

