Tarım Bakanlığı'ndan KPSS'siz işçi alımı! 81 ilde alım için başvurular başladı
İş arayışında olanlara müjdeli haber geldi. Tarım Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı yapacağını açıkladı. İŞKUR tarafından yayınlanan ilan detayları haberimizde.
Türkiye geneli farklı şehirler için vatandaşlara istihdam sağlanırken 1500 tarım işçisine yol açıldı. Bakanlık bünyesinde yapılacak alımlarda başvuru şartları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alım hakkında detaylar...
İŞÇİ ALIM ŞARTLARI
TC vatandaşı olmak
Kamu haklarından yararlanmak
Görevini yerine getirmesine engel sağlık probleminin bulunmaması
18 yaşını doldurmuş olmak
Askerliğini yapmış olmak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı ya da emekli aylığı almıyor olmak.
En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak
Tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından sağlık raporu alınması
Erkek olmak
30 yaşından gün almamış olmak
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Kura ile yapılacak işçi alımı için İŞKUR tarafından nihai liste üzerinden kura işlemleri yapılacak. Bakanlık tarafından yayınlanan ilan 2024 yılı için geçerli olurken Tarım ve Orman Bakanlığı işçi personel alımları ilanını duyurdu. 158 uzman yardımcısı alımı ilan detayları sitede yer almaktadır.