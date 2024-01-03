Tarım Bakanlığı'ndan KPSS'siz işçi alımı! 81 ilde alım için başvurular başladı

Türkiye geneli farklı şehirler için vatandaşlara istihdam sağlanırken 1500 tarım işçisine yol açıldı. Bakanlık bünyesinde yapılacak alımlarda başvuru şartları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alım hakkında detaylar...



İŞÇİ ALIM ŞARTLARI

TC vatandaşı olmak

Kamu haklarından yararlanmak

Görevini yerine getirmesine engel sağlık probleminin bulunmaması

18 yaşını doldurmuş olmak

Askerliğini yapmış olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı ya da emekli aylığı almıyor olmak.

En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak

Tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından sağlık raporu alınması

Erkek olmak

30 yaşından gün almamış olmak





BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Kura ile yapılacak işçi alımı için İŞKUR tarafından nihai liste üzerinden kura işlemleri yapılacak. Bakanlık tarafından yayınlanan ilan 2024 yılı için geçerli olurken Tarım ve Orman Bakanlığı işçi personel alımları ilanını duyurdu. 158 uzman yardımcısı alımı ilan detayları sitede yer almaktadır.

