Tarım Kredi'deki büyük indirimi kaçıran yandı! O ürünler yarı fiyatına düştü

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 14-19 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olacak büyük bir indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında birçok ürün %50'ye varan indirimlerle satışa sunulacak. İndirimler, 81 ildeki tüm Tarım Kredi marketlerinde geçerli olacak ve bir hafta sürecek. İşte detaylar...





TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE GEÇERLİ BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI

Siyah çay, bergamot aromalı çay ve filiz siyah çay gibi popüler içeceklerde cazip fiyatlarla karşılaşmak mümkün. Ayrıca dana salam ve dana kıyma gibi et ürünlerinde de önemli indirimler bulunuyor. Kampanya, müşterilere ek avantaj sağlamak için 1 alana 1 bedava kampanyasıyla birleştirilmiş durumda.

Tarım Kredi Kooperatif'in yayınladığı fiyat listesi, tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi içinde avantajlı alışveriş imkanı sunuyor. İndirimli ürünlerin yanı sıra 1 alana 1 bedava kampanyasıyla tüketicilere ekonomik bir alışveriş fırsatı sunularak, müşteri memnuniyeti ve sadakati artırılmaya çalışılıyor.





Özellikle temel gıda ürünleri ve günlük ihtiyaçlar açısından önem taşıyan bu indirim kampanyası, tüketicilere bütçe dostu seçenekler sunmayı hedefliyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde geçerli olacak bu indirimlerle müşteriler, kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla temin etme fırsatı elde edecekler.

Söz konusu indirimli ürünler, tüketicilerin genel alışveriş harcamalarını düşürerek ekonomik anlamda avantaj sağlama potansiyeline sahip. Kampanya süresince yoğun bir müşteri ilgisi beklenirken, Tarım Kredi Kooperatif'in bu tarz indirim kampanyalarıyla müşteri kitlesini genişletmeyi ve sadakatlerini kazanmayı amaçladığı gözlemleniyor.