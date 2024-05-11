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Tarım Kredi’den kaşar peyniri, beyaz peynir gibi tüm temel gıdalarda indirim! Bitmesine son 24 saat kaldı

Tarım Kredi Market 7 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı. İşte indirimli ürünler listesi...

Yayın Tarihi: 11.05.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:37
Tarım Kredi’den kaşar peyniri, beyaz peynir gibi tüm temel gıdalarda indirim! Bitmesine son 24 saat kaldı

Tarım Kredi Market, bu haftanın öne çıkan indirimli ürünlerini duyurdu! 8 Mayıs itibariyle geçerli olan kampanya kapsamında birçok temel gıda ürünü cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fırsatlar 10 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirim kataloğunda yer alan dana kıyma, ton balığı, kaşar peynir, domates salçası ve diğer ürünler, Tarım Kredi Market'te uygun fiyatlarla müşterileri bekliyor. Şimdi, bu hafta için öne çıkan indirimleri detaylı bir şekilde inceleyelim.

Kıyma, Türkiye mutfağında sıkça kullanılan bir et ürünü. Tarım Kredi Market'te 147,60 TL fiyatla satışa sunuluyor.

 Sağlıklı bir deniz ürünü olan ton balığı, konserve halinde 68,90 TL'ye raflarda yerini alıyor.

Tost, kahvaltı ve çeşitli yemeklerde tercih edilen kaşar peynir, 97,00 TL'lik fiyatla satışta.

Tarım Kredi Kooperatifi

Yemeklere lezzet katan domates salçası, 74,90 TL'lik fiyatıyla alışveriş listelerinizde yer alabilir.

145,00 TL'lik fiyatla satılan Tarsüt Tost Peyniri, tostlarda ve kahvaltılarda kullanılabilir.

Beyaz peynir, 95,00 TL'lik fiyatla satışa sunuluyor. Kahvaltı sofralarınıza lezzet katacak Torku süzme peynir, 59,90 TL'ye Tarım Kredi Market raflarında. Hızlı yemekler ve sandviçlerde kullanabileceğiniz Sütaş Burger Peynir, 79,90 TL'lik fiyatla satışta.

Kataloğun tamamında bu ürünlerin yanı sıra birçok farklı gıda ve ihtiyaç malzemesi de uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Tarım Kredi Market'in 8 Mayıs indirim kataloğunu inceleyerek, uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri alışveriş listenize ekleyebilirsiniz. Kampanya 10 Mayıs'a kadar devam edecek, bu fırsatı kaçırmayın!

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