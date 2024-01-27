Tarım Kredi Market indirime indirim yaptı! Ayçiçek yağı ve toz şekerde inanılmaz fiyat!

Tüketicilere Tarım Kredi Kooperatifi'nden indirim haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda hareket eden Tarım Kredi Market, 2024 yılı boyunca kar amacı olmadan indirim kampanyaları düzenlemeye devam edecek. Özellikle ayçiçek yağı ile toz şekerde son dönemde yaşanan fiyat artışlarına rağmen Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirimli fiyatlarla bu ürünleri satışa sunarak müşterilerin ilgisini çekti. Ocak ayındaki bu indirimlerin fiyatları önemli ölçüde aşağı çektiği görüldü. İşte; Tarım Kredi Market Ocak ayı indirimli ürünler listesi..

Ocak ayı başında Tarım Kredi Kooperatifi Piyasası birçok üründe anında indirim yaparak tüketicilere uygun fiyatlı ürünler sunmaya başladı. İndirime uygun ürünler ve fiyatları aşağıdaki gibidir:

- 1 litre Sütaş salep: 39,90 TL

- 1 kg Tarım Kredisi siyah çay: 94,90 TL

- 200 gram Tarım Kredi Dibek kahvesi: 33,90 TL

- Onlu Ülker probis bisküvi: 23,90 TL

- Elit Sıvı krem temizleyici 750 ml: 24,90 TL

- Damla sakızı aromalı Tarım Kredi Türk kahvesi 100 gram: 23,90 TL





İndirime ek olarak ise ayçiçek yağı ile birlikte toz şekerde önemli indirim fırsatı sunuldu.

- 500 gram Açıkel sade tahin helvası: 41,90 TL

- 450 gram Tarım Kredi süzme Çiçek Balı: 77,50 TL

- 300 gram Tarım Kredi tahin: 41 TL

- Olips minimints: 13,50 TL

- 1 kilogram Tarım Kredi donuk Sütlü salep: 71,90 TL

- 200 gram minnettar sıcak içecek çeşitleri: 28,90 TL

"Ayçiçek yağı ve toz şekerde büyük indirim"

Ocak ayı boyunca müşterilerine ayçiçek yağı ve toz şeker başta olmak üzere çok sayıda üründe indirim fırsatları açıklayan Tarım Kredi, geniş ürün yelpazesinde müşterilerine yeni indirimler sunmaya devam edeceğini bildirdi. Bu indirimler kapsamında 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'ye, yumurta ile toz şeker de yarı fiyatına satılacak. Tarım kredisi piyasasında sunulan fırsatlar tüketiciler için cazip seçenekler içermektedir.