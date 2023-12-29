Tarım Kredi Market son kıyağını yaptı! Bu ürünlerde yüzde 30-40-50'lik indirim başlatıldı

Her ay düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği büyük indirim kampanyalarıyla bilinen Tarım Kredi Kooperatifi Aralık ayı sonuna özel indirimler sunmaya başladı. Kampanya kapsamında müşterilere birçok ürün cazip fırsatlarla sunulacak.

Tarım Kredi Market son kıyağını yaptı! Bu ürünlerde yüzde 30-40-50'lik indirim başlatıldı
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Tarım kredi piyasasında aralık ayı indirimi!

Tarım Kredi Kooperatifi'inin indirim promosyonu 23-31 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında geçerli olup, marketten temizlik malzemelerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesinde müşterilerin kullanımına sunulmaktadır. Tavuk, balık ve kıyma gibi temel gıdalara odaklanılarak pek çok ürün indirimli fiyatlarla sunuluyor.

İndirimli ürün ve fiyat listesi

Tarım kredi piyasasında sunulan indirimler çerçevesinde bazı ürünlerin fiyatları şöyle belirlendi:

Beyaz peynir: 64 TL

Bal (kavanoz): 159 TL

Zeytin (paket): 99 TL

Sütaş krem peynir ve labne: 44 TL

Solo tuvalet kağıdı: 159 TL

Tarım Kredi Market aralık sonu kampanyası

Bu indirimlerle özellikle yıl sonu için alışveriş yapan müşterilere uygun maliyetli alternatifler yaratılarak halkın satın alma gücünün artırılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım kredi piyasalarının kar amacı gütmeyen hizmetler sunduğunu vurguladı ve yeni yılda bu piyasalara yönelik fırsatları duyurdu. Bu açıklama Tarım Kredi'nin misyonunu ve topluma katkısını vurgulamaktadır. Bu tür indirim kampanyaları özellikle dar gelire sahip vatandaşlar için önem taşıyor. Gıda fiyatlarının sürekli olarak artmasıyla birlikte Tarım Kredi gibi bazı kurumların kampanyaları da birçok hanenin bütçesine katkı sağlıyor.

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