Tarımda B-Reçete ile Aşırı Zirai İlaç Kullanımı Önleniyor

Tarımda B-Reçete ile Aşırı İlaç Kullanımı Önleniyor

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, tarımsal üretimde zirai ilaç kullanımının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, bilinçsiz ve aşırı kullanımın insan sağlığı ve çevre açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti. Bayazıt, Sarıçam ilçesi Evliya Çelebi Uygulama Oteli Toplantı Salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek B-Reçete Sisteminin bu riski azaltacağını söyledi.

Bayazıt, "B-Reçete Sistemi, bilinçsiz ve aşırı ilaç kullanımının önüne geçecek" diyerek, sistemin bitki koruma ürünlerinin doğru, kontrollü ve izlenebilir şekilde kullanılmasını sağlayacağını kaydetti.

B-Reçete Sistemi Türkiye'de bir ilk

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram, Türkiye’nin yıllık bitkisel üretiminin 130-135 milyon ton olduğunu, bunun yaklaşık 50-55 milyon tonunun yaş meyve ve sebze üretiminden oluştuğunu hatırlattı. Bayram, Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin toplam yaş meyve sebze üretiminin 80-85 milyon ton civarında olduğunu, Türkiye’nin tek başına AB’nin üretiminin yaklaşık yüzde 70ini gerçekleştirdiğini ifade ederek, bu verilerin çalışmanın önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Bayram, Türkiye’de 669 kayıtlı zararlı organizma ile mücadele edildiğini, bu mücadelenin doğru yönetilmemesi halinde ürün kayıpları ile insan ve hayvan sağlığına yönelik risklerin artacağını söyledi. "B-Reçete Sistemi Türkiye’de bir ilk" diyen Bayram, "Bu sistem bir milat, adeta bir devrimdir. Bayiden üreticiye, reçete yazandan müdürlüklere kadar herkes bu sistemin bir paydaşıdır. Sistem sayesinde hangi tarlada, hangi ürüne, ne kadar bitki koruma ürünü kullanıldığı il, ilçe ve parsel bazında izlenebilecektir" ifadelerini kullandı.

Bayram, sistemin hâlen geliştirme aşamasında olduğunu, ÇKS ve TÜKAS gibi mevcut sistemlerle entegre çalışacağını ve kullanıcıların katkı ve önerileriyle güçleneceğini ekledi. Bayram, amaçlarının üreticiyi zorlamak değil, tarımsal üretimde ihtiyaç kadar, doğru dozda ve doğru zamanda ilaç kullanımını sağlamak olduğunu vurguladı.

