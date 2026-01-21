Tarsus Doğa Parkı'na Giden 4 bin 500 Metrelik Yol Yenilendi

Tarsus Belediyesi, Özbek ve Akgedik Mahalleleri arasındaki Tarsus Doğa Parkı yolunda 4 bin 500 metre bakım-onarımını tamamladı; ulaşım güvenliği ve konforu artırıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:49
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:49
Tarsus Doğa Parkı'na Giden 4 bin 500 Metrelik Yol Yenilendi

Tarsus Doğa Parkı'na Giden 4 bin 500 Metrelik Yol Yenilendi

Bakım ve onarım tamamlandı, ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi

Tarsus Belediyesi tarafından, Özbek Mahallesi ile Akgedik Mahallesi arasında bulunan ve Tarsus Doğa Parkına ulaşımı sağlayan 4 bin 500 metre uzunluğundaki malzemeli yolun bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar, Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü. Bozulan yol zeminleri iyileştirilip malzeme serimi yapılarak yolun taşıma kapasitesi ve dayanımı güçlendirildi.

Gerçekleştirilen müdahalelerle, araç geçişlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilirken; özellikle hafta sonları yoğun araç trafiğine sahne olan güzergah daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Ali Boltaç konuya ilişkin, "Tarsus Doğa Parkında bulunan hayvanat bahçesine ulaşımı sağlayan bu yol, hem hemşehrilerimiz hem de kentimize gelen misafirlerimiz tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla bu çalışmayı tamamladık. Tarsus’ta ihtiyaç olan her noktada olmaya, yollarımızı daha konforlu hale getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TARSUS BELEDİYESİ TARAFINDAN, ÖZBEK MAHALLESİ İLE AKGEDİK MAHALLESİ ARASINDA BULUNAN VE TARSUS...

TARSUS BELEDİYESİ TARAFINDAN, ÖZBEK MAHALLESİ İLE AKGEDİK MAHALLESİ ARASINDA BULUNAN VE TARSUS DOĞA PARKINA ULAŞIMI SAĞLAYAN 4 BİN 500 METRE UZUNLUĞUNDAKİ MALZEMELİ YOLUN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

TARSUS BELEDİYESİ TARAFINDAN, ÖZBEK MAHALLESİ İLE AKGEDİK MAHALLESİ ARASINDA BULUNAN VE TARSUS...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkurt'ta Çamura Saplanan Karaca Orman Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
2
Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin ETÜ'de: Akademik ve Bilimsel İş Birliği Görüşüldü
3
Kumluca'da Yaralı Atmaca Tedavi Edilip Doğaya Bırakıldı
4
Kıbrıs Gazisi Orhan Atlı (73) Samsun'da Askeri Törenle Uğurlandı
5
Şirintepe Mahallesi'nde Papağanlar Parkı Mesken Tuttu
6
Hatay'da kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
7
Denizli'de 258 Dairelik Sitede Hatalı Su Altyapısı, Sakinler Çözüm İstiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları