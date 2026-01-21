Tarsus Doğa Parkı'na Giden 4 bin 500 Metrelik Yol Yenilendi

Bakım ve onarım tamamlandı, ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi

Tarsus Belediyesi tarafından, Özbek Mahallesi ile Akgedik Mahallesi arasında bulunan ve Tarsus Doğa Parkına ulaşımı sağlayan 4 bin 500 metre uzunluğundaki malzemeli yolun bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar, Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü. Bozulan yol zeminleri iyileştirilip malzeme serimi yapılarak yolun taşıma kapasitesi ve dayanımı güçlendirildi.

Gerçekleştirilen müdahalelerle, araç geçişlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilirken; özellikle hafta sonları yoğun araç trafiğine sahne olan güzergah daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Ali Boltaç konuya ilişkin, "Tarsus Doğa Parkında bulunan hayvanat bahçesine ulaşımı sağlayan bu yol, hem hemşehrilerimiz hem de kentimize gelen misafirlerimiz tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla bu çalışmayı tamamladık. Tarsus’ta ihtiyaç olan her noktada olmaya, yollarımızı daha konforlu hale getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

