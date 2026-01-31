Tarsus'ta Şiddetli Yağış: Belediye Tam Sahada Müdahale
Belediye ekipleri teyakkuzda; öncelik can ve mal güvenliği
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkisini artıran şiddetli yağışlar sonrası Tarsus Belediyesi ekipleri kent genelinde olası olumsuzluklara karşı yoğun bir şekilde çalışıyor.
Başkan Ali Boltaç koordinasyonunda Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Zabıta, Muhtarlık İşleri ile Makine İkmal Müdürlüğü ekipleri, yağıştan etkilenen noktalarda aktif görev alarak müdahalelerde bulunuyor.
Başkan Ali Boltaç, Ergenekon Mahallesindeki dere yatağı çevresinde incelemelerde bulunarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Boltaç, "Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği her şeyden önce geliyor. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını rica ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşlarımız 'Alo 153 Tim' hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir" dedi.
Dere yataklarına yapılan bilinçsiz hafriyat ve moloz dökümleri ile ilgili uyarıda bulunan Boltaç, bu uygulamaların ciddi risk oluşturduğunu belirtti: "Dere yatakları doğal akış alanlarıdır. Bu alanlara yapılan kontrolsüz dökümler, her yağışta hem çevreyi hem de insan hayatını tehdit ediyor."
Yoğun yağışlar nedeniyle ilçenin farklı noktalarında da müdahaleler gerçekleştirildi. Yunusoğlu Mahallesinde mahsur kalan bir araç ekipler tarafından kurtarıldı; Beydeğirmeni Mahallesi Perra Sitesinde su baskınına müdahale edildi. Atatürk Mahallesine gelen ihbar üzerine ekipler hızla bölgeye yönlendirildi. Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesinde Mersin Büyükşehir Belediyesine ait bir kamyon güvenli alana alındı; aynı mahallede bulunan Mevlana Evleri Sitesinde su tahliye çalışmaları yapıldı.
Tarsus Belediyesi yetkilileri, yağışların etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı sahadaki çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.
