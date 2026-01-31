Tarsus'ta Şiddetli Yağış: Belediye Tam Sahada Müdahale

Dere yataklarına yapılan bilinçsiz hafriyat ve moloz dökümleri ile ilgili uyarıda bulunan Boltaç, bu uygulamaların ciddi risk oluşturduğunu belirtti: "Dere yatakları doğal akış alanlarıdır. Bu alanlara yapılan kontrolsüz dökümler, her yağışta hem çevreyi hem de insan hayatını tehdit ediyor."

Yoğun yağışlar nedeniyle ilçenin farklı noktalarında da müdahaleler gerçekleştirildi. Yunusoğlu Mahallesinde mahsur kalan bir araç ekipler tarafından kurtarıldı; Beydeğirmeni Mahallesi Perra Sitesinde su baskınına müdahale edildi. Atatürk Mahallesine gelen ihbar üzerine ekipler hızla bölgeye yönlendirildi. Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesinde Mersin Büyükşehir Belediyesine ait bir kamyon güvenli alana alındı; aynı mahallede bulunan Mevlana Evleri Sitesinde su tahliye çalışmaları yapıldı.

Tarsus Belediyesi yetkilileri, yağışların etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı sahadaki çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

