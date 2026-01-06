Taste Atlas'ta Türk Lezzetleri Zirvede: Bodrum çökertme kebabı ve Erzurum cağ kebabı İlk 10'da

Gastronomi dünyasının saygın kaynaklarından Taste Atlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Bodrum'un çökertme kebabı ve Erzurum'un cağ kebabı listede ilk 10'a girerek uluslararası dikkatleri üzerine çekti.

"Cağ kebabı sadece bir yemek değil, bir kültürdür"

Erzurum'un Uzundere ilçesinden ustalar İhsan Deniz ve Ramazan Şenses, cağ kebabının dünya çapındaki başarısının tesadüf olmadığını vurguladı. Geleneksel yöntemlerden ödün vermeden hazırladıkları kebabın bölgenin kültürünü ve tarihini yansıttığını belirten ustalar, cağ kebabının listede 9. sırada yer almasından duydukları gururu dile getirdi.

Türk mutfağının küresel yükselişi

Bu iki lezzetin listeye girmesi, Türk mutfağının uluslararası arenada giderek daha fazla tanındığını gösteriyor. Uzmanlar, yerel tariflerin korunması ve tanıtım çalışmalarının artmasının Türkiye'nin gastronomi turizminde önemli bir ivme kazandırdığını belirtiyor.

GASTRONOMİ DÜNYASININ EN SAYGIN KAYNAKLARINDAN BİRİ OLARAK KABUL EDİLEN TASTE ATLAS, MERAKLA BEKLENEN "DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ" LİSTESİNİ AÇIKLADI. TÜRK MUTFAĞININ GÖZDE LEZZETLERİ, BU YIL DA DÜNYA ÇAPINDA ADINDAN SÖZ ETTİRMEYİ BAŞARDI.