Taste Atlas'ta Türk Lezzetleri Zirvede: Bodrum çökertme kebabı ve Erzurum cağ kebabı İlk 10'da

Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesinde Bodrum çökertme kebabı ve Erzurum cağ kebabı ilk 10'a girdi; cağ kebabı 9. sırada.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:28
Gastronomi dünyasının saygın kaynaklarından Taste Atlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Bodrum'un çökertme kebabı ve Erzurum'un cağ kebabı listede ilk 10'a girerek uluslararası dikkatleri üzerine çekti.

"Cağ kebabı sadece bir yemek değil, bir kültürdür"

Erzurum'un Uzundere ilçesinden ustalar İhsan Deniz ve Ramazan Şenses, cağ kebabının dünya çapındaki başarısının tesadüf olmadığını vurguladı. Geleneksel yöntemlerden ödün vermeden hazırladıkları kebabın bölgenin kültürünü ve tarihini yansıttığını belirten ustalar, cağ kebabının listede 9. sırada yer almasından duydukları gururu dile getirdi.

Türk mutfağının küresel yükselişi

Bu iki lezzetin listeye girmesi, Türk mutfağının uluslararası arenada giderek daha fazla tanındığını gösteriyor. Uzmanlar, yerel tariflerin korunması ve tanıtım çalışmalarının artmasının Türkiye'nin gastronomi turizminde önemli bir ivme kazandırdığını belirtiyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

