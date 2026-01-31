Tatvan'da çatıdan düşen kar otomobili kullanılamaz hale getirdi
Tatvan Belediyesi ek hizmet binasının çatısından kopan kar kütlesi park halindeki araca zarar verdi
Bitlis’in Tatvan ilçesinde, çatısında biriken kar kütlelerinin aniden kayması sonucu Tatvan Belediyesi’ne ait ilçe merkezindeki ek hizmet binasının arka tarafında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.
Düşen kar kütleleri aracın üzerinde büyük maddi hasar oluşturarak otomobili kullanılamaz hale getirdi. Edinilen bilgilere göre olay sırasında araçta kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı engelledi.
Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer, bölgede benzer olayların yaşanmaması için bina çatıları ve riskli alanlarda gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
