Tatvan'da çatıdan düşen kar otomobili kullanılamaz hale getirdi

Tatvan'da belediye ek hizmet binasının çatısından düşen kar kütlesi park halindeki otomobile büyük hasar vererek aracı kullanılamaz hale getirdi; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:16
Bitlis’in Tatvan ilçesinde, çatısında biriken kar kütlelerinin aniden kayması sonucu Tatvan Belediyesi’ne ait ilçe merkezindeki ek hizmet binasının arka tarafında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.

Düşen kar kütleleri aracın üzerinde büyük maddi hasar oluşturarak otomobili kullanılamaz hale getirdi. Edinilen bilgilere göre olay sırasında araçta kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı engelledi.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer, bölgede benzer olayların yaşanmaması için bina çatıları ve riskli alanlarda gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

