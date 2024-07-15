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TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak! Başvuru şartları açıklandı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 175 memur istihdam edilecek. ÖSYM sitesinde yayınlanan KPSS 2024/1 öncelik kılavuzu ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğe memur alımı, ilk mezunlar arasından merkezi atama usulüyle mülakata gerek kalmaksızın gerçekleştirilecek. Seçim yapacak adayların spesifik koşulları, yeterlilik kodlarını ve özel koşulları dikkatle göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 21:40
TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak! Başvuru şartları açıklandı

TEİAŞ memur alımına başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr​​​​​​​​​ adresi üzerinden yapılmaktadır. Tercih prosedürleri 18 Temmuz 2024'te sona erecek.

TEİAŞ Memur Alımında Kontenjan Dağılımı

Lisans Kontenjanları

TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak

TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak

TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak

TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak

TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak

1. GENEL BİLGİLER, İLKELER VE TEMEL KURALLAR

1.1 ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında belirli personel ve pozisyonlar için kamu kurumlarında ilk kez “Kamu Kurumlarında Görevlendirilecek Kişilerin Sınavlarının Düzenlenmesine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümlerine göre düzenleme yapılacaktır.

1.2 Öncelik Talimatı KPSS-2024/1, ilgili mevzuat kapsamında atanmaya yetkili kılınan personel ve pozisyonları, bunlarda aranan nitelikleri ve kontenjanlarını kapsamakta.

1.3 Adayların bu kılavuzda bulunan personel ve pozisyonlara seçilebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılan kamu personel seçme sınavlarından (Üniversite 2022-KPSS, Yüksekokul 2022-KPSS ve Ortaokul 2022-KPSS) birini geçmeleri gerekmektedir. 9 Kasım 2022 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak sınavlardan en az birinde ilgili KPSS puanını elde etmeleri gerekmekiyor.

1.4 Yerleştirme sürecinde lise mezunları için KPSSP94 puanları, önlisans mezunları için KPSSP93 puanları, lisans mezunları için KPSSP3 puanları kullanılacaktır.

 1.5 İlgili Yönetmelik hükümlerine göre B Grubu personel olarak görevlendirilen veya merkeze yerleştirilen adaylar, pozisyonlarına göre kademe ile personel alımına devam başvurusunda bulunamazlar.

2.TERCİHLERİN YAPILMASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Tercihlerin geçerli olabilmesi için, tercihlerin ÖSYM'ye online olarak iletildiği tarih itibarıyla, sınavın yapıldığı okul veya programdan aynı seviyede mezun olmanız gerekmektedir. ÖSYM'ye internet üzerinden bildirilen öncelik tarihine kadar mezun olamayan adaylar, işe alınmış olsalar bile atama yapılmayacaktır. Adayların yerleştirme ve yerleştirme sürecine dahil edilebilmesi için önceliklerin verilmesi gerekmektedir. kurallara uygun olması ve ifade edilen tercihlerin geçerli olması gerekmektedir.

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