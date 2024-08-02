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Tekirdağ'da Kadın Arıcı Havva Tekin'in Başarısı

Devlet desteğiyle arıcılığa atılan Havva Tekin, kovan sayısını 2 yıl içinde 150'ye çıkardı ve işini büyütmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:44
Tekirdağ'da Kadın Arıcı Havva Tekin'in Başarısı

Tekirdağ'da Kadın Arıcılık Başarısı

Havva Tekin, devlet desteğiyle arıcılığa adım atarak kovan sayısını iki yıl içerisinde 150'ye yükseltmeyi başardı.

Gıda Teknolojisi Mezunu Arıcılıkta Başarıya Ulaşıyor

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojileri Bölümü mezunu olan Havva Tekin, özel sektördeki işinden ayrıldıktan sonra eşinin dedesinin bıraktığı sadece 2 kovanla arıcılığa başladı.

Devlet Desteğiyle Arıcılığa Hızla Adapte Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Uzman Eller Projesi kapsamında destek alarak başladığı arıcılık kariyerinde, Tekin eğitimler aracılığıyla kendini geliştirdi. Halk Eğitim Merkezi’nde arı yetiştiriciliği ve ana arı yetiştiriciliği dersleri alan Tekin, sertifikalarını alarak alanda kendine yer edindi.

İşini Büyütmeyi Hedefliyor

Devlet desteği ile 70 kovanla başladığı arıcılık macerasında, bu yıl kovan sayısını 150'ye çıkaran Havva Tekin, işini büyütmek için azimle çalışıyor. Tekin, "Devlet desteği olmasaydı bu noktaya ulaşamazdım. Arıcılığı eşimle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyorum," dedi.

Huzurlu Bir Yaşam ve Arı Ürünleri

Köy yaşamının kendisine huzur verdiğini belirten Tekin, doğayla iç içe olmanın stres atmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Tekin yalnızca bal değil, polen, propolis ve arı sütü de ürettiklerini söyledi.

Aile Desteğiyle Geleceğe Yatırım

Eşi Fatih Tekin ise, arıcılığın ailece keyifli bir aktivite haline geldiğini ve eşinin şimdi harika bir arıcı olduğunun altını çizdi. "Hedefimiz bunu daha da büyütmek ve ekonomiye katkı sağlamak," dedi.

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan...

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan sayısını 150'ye çıkarmayı başardı. Devlet desteğinden faydalanarak 70 kovanla arıcılığa başlayan ve bu yıl kovan sayısını 150'ye çıkartan Tekin, işini büyütmeyi hedefliyor.

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan...

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan sayısını 150'ye çıkarmayı başardı. Devlet desteğinden faydalanarak 70 kovanla arıcılığa başlayan ve bu yıl kovan sayısını 150'ye çıkartan Tekin, işini büyütmeyi hedefliyor.

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan...

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan sayısını 150'ye çıkarmayı başardı. Devlet desteğinden faydalanarak 70 kovanla arıcılığa başlayan ve bu yıl kovan sayısını 150'ye çıkartan Tekin, işini büyütmeyi hedefliyor.

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan...

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan sayısını 150'ye çıkarmayı başardı. Devlet desteğinden faydalanarak 70 kovanla arıcılığa başlayan ve bu yıl kovan sayısını 150'ye çıkartan Tekin, işini büyütmeyi hedefliyor.

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan...

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan sayısını 150'ye çıkarmayı başardı. Devlet desteğinden faydalanarak 70 kovanla arıcılığa başlayan ve bu yıl kovan sayısını 150'ye çıkartan Tekin, işini büyütmeyi hedefliyor.

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan...

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan sayısını 150'ye çıkarmayı başardı. Devlet desteğinden faydalanarak 70 kovanla arıcılığa başlayan ve bu yıl kovan sayısını 150'ye çıkartan Tekin, işini büyütmeyi hedefliyor.

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan...

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan sayısını 150'ye çıkarmayı başardı. Devlet desteğinden faydalanarak 70 kovanla arıcılığa başlayan ve bu yıl kovan sayısını 150'ye çıkartan Tekin, işini büyütmeyi hedefliyor.

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan...

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan sayısını 150'ye çıkarmayı başardı. Devlet desteğinden faydalanarak 70 kovanla arıcılığa başlayan ve bu yıl kovan sayısını 150'ye çıkartan Tekin, işini büyütmeyi hedefliyor.

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan...

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan sayısını 150'ye çıkarmayı başardı. Devlet desteğinden faydalanarak 70 kovanla arıcılığa başlayan ve bu yıl kovan sayısını 150'ye çıkartan Tekin, işini büyütmeyi hedefliyor.

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan...

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan sayısını 150'ye çıkarmayı başardı. Devlet desteğinden faydalanarak 70 kovanla arıcılığa başlayan ve bu yıl kovan sayısını 150'ye çıkartan Tekin, işini büyütmeyi hedefliyor.

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan...

Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin (solda), 2 yılda kovan sayısını 150'ye çıkarmayı başardı. Devlet desteğinden faydalanarak 70 kovanla arıcılığa başlayan ve bu yıl kovan sayısını 150'ye çıkartan Tekin, işini büyütmeyi hedefliyor.

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