Tekirdağ'da Şiddetli Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Marmara'da kuvvetli poyraz Tekirdağ açıklarında deniz ulaşımını aksattı; on şilep ile tanker demirlemek zorunda kaldı, balıkçılar 3 gün denize açılamayacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:47
Marmara Denizi'nde rüzgar ve dalga boyu yükseldi

Marmara Denizinde etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarında deniz ulaşımı aksadı. Olumsuz hava şartları sebebiyle çok sayıda gemi demirlemek zorunda kaldı.

Kent genelinde etkisini artıran ve zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan poyraz, denizde dalga boyunun yükselmesine neden oldu. Bu koşullar nedeniyle yerli ve yabancı bayraklı toplam on şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında beklemeye geçti.

Balıkçılar da denize açılamazken, tekneler limanda bağlı kaldı. Şiddetli rüzgarın oluşturduğu dalgalar sahil şeridinde etkisini gösterdi; kıyıya yosun ve çeşitli atıkların sürüklendiği gözlendi ve sahilde oluşan manzara vatandaşların dikkatini çekti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın önümüzdeki üç gün boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, balıkçıların bu süre boyunca denize açılamayacağını ifade etti.

