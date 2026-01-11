Tekirdağ'da TESKİ'den Su Baskınına Karşı Hızlı Önlem

TESKİ ekipleri, Meteoroloji uyarıları sonrası Tekirdağ'da alt geçitler, ana arterler ve mazgallarda su baskını riskine karşı denetim ve müdahale çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TESKİ ekipleri yağışlara karşı teyakkuzda

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, kent genelinde etkili olan sağanak yağışlara karşı muhtemel su baskınlarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale öncelikleri ve saha çalışmaları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından harekete geçen ekipler, özellikle alt geçitler, ana arterler ve mazgal noktaları gibi su birikme riski yüksek bölgelerde yoğun mesai yapıyor. Yağmur suyu hatları kontrol edilirken, tıkanan rögar kapakları açılıyor ve biriken suların tahliyesi sağlanıyor.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar anlık olarak değerlendiriliyor ve gerekli müdahaleler hızlıca gerçekleştirilmekte.

Vatandaşlara çağrı ve iletişim

Yetkililer, vatandaşların su taşkınlarına karşı dikkatli olmalarını isterken, muhtemel tıkanıklık ve su baskını durumlarında 185 numaralı TESKİ Çağrı Merkezine bildirim yapılmasını istedi.

Belediye başkanının değerlendirmesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, sağanak yağışlara karşı tüm ekiplerin koordineli şekilde görev başında olduğunu belirtti. Yüceer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğünü; yağışların su kaynakları açısından önemine dikkat çekerek, suyun doğru yönetilmesinin temel öncelik olduğunu vurguladı.

