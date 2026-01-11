Gümüşhane'de Beyaz Yolculuk: GÜDAK 2020 Rakımlı Ziyarettepe'ye Çıktı

Kelkit Ünlüpınar'dan Gökçepınar'a 11 kilometrelik kış rotası

Gümüşhane’nin doğa sporlarındaki öncü kuruluşu Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK), kış sezonunun zorlu ama keyifli yürüyüşlerinden birini gerçekleştirdi.

Yürüyüş, Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar beldesi Çengi Deresi mevkiinden başladı. Eski yol güzergahı izlenerek 2020 rakımlı Ziyarettepe Geçişine kadar tırmanış yapıldı; ardından ekip inişe geçerek toplamda 11 kilometrelik parkuru Gökçepınar köyü üzerinden Kelkit-Gümüşhane karayoluna inerek tamamladı.

Etkinliğe Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ve GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut başta olmak üzere toplam 29 sporcunun katıldığı yürüyüşte, rotada kar kalınlığı yer yer yarım metreyi buldu. Soğuk hava nedeniyle zeminin sertleşmesi zaman zaman sporcuları zorladı ancak eşsiz manzaralar yorgunluğu unutturdu.

Akademisyen Fatma Cebeci Aydın etkinlikte çekilen fotoğraflardan ve doğa koşullarından söz etti: "Çok güzel kareler yakaladık bu yürüyüşte yine. Kar var, ağaçlar var. Gökyüzü özellikle bugün çok hareketliydi. Bulutların hızlı bir şekilde değişimi vardı, rüzgar vardı. Bu da bize çok güzel kareler oluşturdu"

Aydın, GÜDAK ile yürüyüşlere katılmanın kent için önemine vurgu yaptı: "Hem spor yapmış oluyoruz hem doğadaki temiz havadan faydalanmış oluyoruz. GÜDAK’la böyle bir imkana da kavuşmuş oluyoruz. Bu da zaten Gümüşhane için çok büyük kazanımlardan bir tanesi. Biz her zaman bütün doğaseverleri Gümüşhane’yi görmeye, Gümüşhane’deki bu güzellikleri, bu doğayı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Tabii her zaman yine getirdiğiniz çöplerinizi de yanınızda götürmeniz şartıyla"

Parkurun zorluğuna dair Aydın şu bilgiyi paylaştı: "Yolda oldukça yoğun kar vardı ama bizden önce geçmiş olan bir araç vardı, onun izinden yürüdük. Bu bizim işimizi biraz kolaylaştırdı. Genelde kar yürüyüşleri zaten çok kolay olmuyor. Daha fazla efor sarf etmek zorunda kalıyorsunuz normal yürüyüşlere göre ama bunun da ayrı bir keyfi var. Çünkü daha fazla efor harcadığınızda fiziksel olarak yorulmak, aynı zamanda mental olarak da o yorgunluğu atmanızı sağlıyor. Bunun da böyle bir avantajı var"

Yürüyüşe Kuşadası'ndan gelen Nurettin Başak de katıldı. Başak, Gümüşhane'deki doğayı övdü: "Güzel bir parkur. Teşekkür ederiz emeği geçenlere. Vali beyimizle geldik. Harika bir doğa. 2020 rakımından, Pekün Dağı’ndan indik. Şu anda Gümüşhane’ye doğru gidiyoruz. Emeği geçen arkadaşlara, dostlara teşekkür ederim. Gruba çok teşekkür ederim. Kuşadası’nda çeşitli gruplarla yürüyordum zaten. Burası daha berrak, güzel, daha el değmemiş, daha insansız. Zaten insanlar gittiği yeri kirletiyor. Artık Ege bitti, beton yığını oldu. Burada harika bir doğa, harika kar var. Çok memnun oldum"

GÜDAK, kış mevsiminde pistlerin uygun olduğu dönemlerde bir hafta kayak, bir hafta doğa yürüyüşü düzenliyor ve parkur seçimini çığ riski olmayan bölgelerden yapıyor.

