Eskişehir'de Sabah Saatlerinde Lapa Lapa Kar

Eskişehir’de sabah başlayan lapa lapa kar, kent merkezinde tutmayıp yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu; vatandaşlar görüntüledi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:40
Eskişehir’de kış mevsiminin etkileri sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde hissedilmeye başladı.

Sabah saatlerinde başlayan ve yer yer lapa lapa etkisini gösteren kar yağışı, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Yağış kent merkezinde zeminde tutmazken, kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluştu.

Ortaya çıkan seyirlik görüntüler ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

