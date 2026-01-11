Eskişehir'de Sabah Saatlerinde Lapa Lapa Kar
Kent merkezinde tutmayan yağış, yükseklerde beyaz örtüye dönüştü
Eskişehir’de kış mevsiminin etkileri sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde hissedilmeye başladı.
Sabah saatlerinde başlayan ve yer yer lapa lapa etkisini gösteren kar yağışı, ortaya güzel görüntüler çıkardı.
Yağış kent merkezinde zeminde tutmazken, kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluştu.
Ortaya çıkan seyirlik görüntüler ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.
