Kocaeli'de 4 bin Ücretsiz Hasta Karyolası Sağlandı — 2025

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2025'te yatağa bağımlı 4 bin vatandaşa ücretsiz hasta karyolası ve binlerce bakım ekipmanı dağıttı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:55
Kocaeli'de 4 bin ücretsiz hasta karyolasıyla evde bakım desteği güçlendirildi

Belediye, yatağa bağımlı vatandaşlara kapsamlı ekipman desteği sağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında yatağa bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürdü. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen program çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz hasta karyolası ve bakım ekipmanları ulaştırıldı.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama, yatağa bağımlı bireylerin evde bakım süreçlerini kolaylaştırmayı ve bakım veren ailelerin ekipmana erişimini hızlandırmayı hedefledi. Destek, hem hasta konforunu artırdı hem de bakım sürecinin ev ortamında daha güvenli yürütülmesine katkı sağladı.

2025 yılı içinde 4 bin adet hasta karyolası ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi. Buna ek olarak, yatak içi kullanım kolaylığı için 182 adet yemek masası, hijyen koşullarını desteklemek amacıyla 129 adet taşınabilir tuvalet aparatı ve kullanım konforu için 2 bin 850 adet pike ve nevresim takımı dağıtıldı.

Program, 2022 yılından bu yana devam ediyor ve ekipman temini ihtiyaç tespitlerine göre gerçekleştiriliyor. Taşınabilir tuvalet aparatları özellikle ev ortamında hijyenin sağlanmasına yönelik olarak vatandaşlara ulaştırıldı.

Belediye yetkilileri, yürütülen desteğin yatak bağımlısı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye ve bakım veren ailelerin yükünü hafifletmeye yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

