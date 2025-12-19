DOLAR
Tekirdağ Hayrabolu'da Yoğun Sis: Görüş 25 Metreye Düştü

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde gece başlayan yoğun sis sabah arttı; görüş yer yer 25 metreye düştü, trafik aksadı, Emniyet hız ve far uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:22
Tekirdağ Hayrabolu'da Yoğun Sis: Görüş 25 Metreye Düştü

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yoğun sis etkili oldu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde etkisini artırdı. İlçe genelinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Trafikte aksamalar ve emniyet uyarıları

Sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücülere uyarılarda bulundu. Ekipler, hızın düşürülmesi ve araç farlarının mutlaka açık tutulması gerektiğini hatırlattı.

Kırsal mahallelerde de etkili oldu

Yoğun sis, ilçe merkezi ile birlikte kırsal mahallelerde de ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

