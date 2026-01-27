Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuklara Kapılarını Açtı

Muratlı Turan Mahallesi'nden gelen çocuklar, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde polislik ve emniyet hizmetleri hakkında bilgilendirildi ve birimleri gezdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:28
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuklara Kapılarını Açtı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuklara Kapılarını Açtı

Ziyaret ve tanıtım programı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Turan Mahallesi’nden gelen çocuklar, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde ağırlandı. Ziyaret kapsamında çocuklara polislik mesleği ve emniyet hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Programda müdürlük binasını gezen çocuklara, emniyet birimlerinin görev alanları ve günlük çalışmaları anlatıldı. Ziyaret sırasında çocuklar, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü görme fırsatı buldu.

Birimlerde görevli personel tarafından kullanılan araç ve ekipmanlar tanıtıldı; polislik mesleğinin önemi ve toplumsal güvenlikteki rolü çocuklara aktarıldı. Etkinlik boyunca çocukların yoğun ilgisi dikkat çekti.

Programın sonunda çocuklara Polisevinde ikramlarda bulunuldu. Ziyareti hatıra fotoğrafları ve görüntülerle sonlandırıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu şehrin çocukları için gece gündüz demeden çalışmaya, halkla iş birliği içerisinde kent, mahalle ve sokakları güvenli tutmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

TEKİRDAĞ’IN MURATLI İLÇESİ TURAN MAHALLESİ’NDEN GELEN ÇOCUKLAR, TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE...

TEKİRDAĞ’IN MURATLI İLÇESİ TURAN MAHALLESİ’NDEN GELEN ÇOCUKLAR, TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE MİSAFİR EDİLEREK EMNİYET HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

TEKİRDAĞ’IN MURATLI İLÇESİ TURAN MAHALLESİ’NDEN GELEN ÇOCUKLAR, TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Annesiz Kalan Kuzu 'Umut' Yüksekova'da Ailenin Maskotu
2
Bolu’da Devlet Korumasındaki Çocuklara Berber ve Polisten Manevi Dokunuş
3
Büyük Menderes Nehri'ne Yağışla Can Suyu
4
Bolu'da Yıkımda Bayrak Hassasiyeti: Zabıta Kepçeye Çıkarak Türk Bayrağını Kurtardı
5
DİSİDER Başkanı Akbaş, Diyarbakır’daki EYP’li saldırıyı kınadı
6
Sakarya'da Ocak'ta 15°C: Kış Ortasında Sonbahar Havası
7
Tekirdağ Hayrabolu'da Gökkuşağı Görsel Şöleni

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları