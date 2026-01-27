Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuklara Kapılarını Açtı

Ziyaret ve tanıtım programı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Turan Mahallesi’nden gelen çocuklar, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde ağırlandı. Ziyaret kapsamında çocuklara polislik mesleği ve emniyet hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Programda müdürlük binasını gezen çocuklara, emniyet birimlerinin görev alanları ve günlük çalışmaları anlatıldı. Ziyaret sırasında çocuklar, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü görme fırsatı buldu.

Birimlerde görevli personel tarafından kullanılan araç ve ekipmanlar tanıtıldı; polislik mesleğinin önemi ve toplumsal güvenlikteki rolü çocuklara aktarıldı. Etkinlik boyunca çocukların yoğun ilgisi dikkat çekti.

Programın sonunda çocuklara Polisevinde ikramlarda bulunuldu. Ziyareti hatıra fotoğrafları ve görüntülerle sonlandırıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu şehrin çocukları için gece gündüz demeden çalışmaya, halkla iş birliği içerisinde kent, mahalle ve sokakları güvenli tutmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

TEKİRDAĞ’IN MURATLI İLÇESİ TURAN MAHALLESİ’NDEN GELEN ÇOCUKLAR, TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE MİSAFİR EDİLEREK EMNİYET HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ