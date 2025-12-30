Tekirdağ Süleymanpaşa Açıklarında Tekneye Yunus Eşlik Etti

Sürpriz misafir cep telefonu kamerasında

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında denize açılan bir vatandaşın teknesine, bir yunus bir süre boyunca eşlik etti. O anlar, tekne yolculuğundaki kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde yunusun teknenin yakınında yüzeyde belirleyip zaman zaman suyun üstüne çıkarak tekneyle birlikte ilerlediği görülüyor. İzleyenlere keyifli anlar yaşatan yunus, bir süre sonra yeniden gözden kaybolarak açık denize doğru yol aldı.

Kaydedilen bu sahneler, deniz yaşamının sürprizlerini ve doğanın eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

