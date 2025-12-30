DOLAR
Tekirdağ Süleymanpaşa Açıklarında Tekneye Yunus Eşlik Etti

Tekirdağ Süleymanpaşa açıklarında denize açılan tekneyi bir süre takip eden yunusun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:12
Sürpriz misafir cep telefonu kamerasında

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında denize açılan bir vatandaşın teknesine, bir yunus bir süre boyunca eşlik etti. O anlar, tekne yolculuğundaki kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde yunusun teknenin yakınında yüzeyde belirleyip zaman zaman suyun üstüne çıkarak tekneyle birlikte ilerlediği görülüyor. İzleyenlere keyifli anlar yaşatan yunus, bir süre sonra yeniden gözden kaybolarak açık denize doğru yol aldı.

Kaydedilen bu sahneler, deniz yaşamının sürprizlerini ve doğanın eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

