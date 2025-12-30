DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

TBMM Komisyonu Erzurum’da Engelsiz Yaşam Merkezi’ni İnceledi

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu heyeti, Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile belediye koordinasyon merkezinde incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:34
TBMM Komisyonu Erzurum’da Engelsiz Yaşam Merkezi’ni İnceledi

TBMM Komisyonu Erzurum’da Engelsiz Yaşam Merkezi’ni İnceledi

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu çalışmaları kapsamında Erzurum’a gelen milletvekilleri, kentte engelli bireylere yönelik hizmet ve uygulamaları yerinde inceledi.

Belediye Ziyaretleri ve Bilgilendirme

Heyet programı çerçevesinde ilk olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Koordinasyon Merkezi ile Gülümseyen Kafeyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Şube Müdürü Mahmut Temelden ile bir araya gelinerek, belediyenin engelli bireylere ve ailelerine yönelik yürüttüğü hizmetler hakkında kapsamlı bilgi alındı.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Rehabilitasyon ve Destek Hizmetleri İncelendi

Belediye ziyaretlerinin ardından heyet, Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek merkezdeki hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi hazır bulundu.

Heyet, merkezde sunulan bakım, rehabilitasyon ve aile danışmanlığı hizmetleri ile engelli bireylere ve ailelerine yönelik yürütülen sosyal destek çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile görüştü.

Merkez bünyesindeki atölyelerde, engelli bireylerin el emeği ürünlerinin hazırlandığı çalışmalar ve müzik atölyesi incelendi. Ziyaret sırasında merkezde eğitim alan çocuklar tarafından hazırlanan müzik dinletisi katılımcılara sunuldu.

Çalışmaların değerlendirilmesinin ardından heyet, ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile programı sonlandırdı.

TBMM ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ERZURUM’A GELEN...

TBMM ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ERZURUM’A GELEN MİLLETVEKİLLERİ, PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE İLK OLARAK ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AİLE VE ENGELLİ KOORDİNASYON MERKEZİ İLE GÜLÜMSEYEN KAFE’Yİ ZİYARET ETTİ.

TBMM ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ERZURUM’A GELEN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da fırtına sonrası Ayasofya sahili temizleniyor
2
Mardin Beyaz Gelinliğini Giydi: Valilik Dronla Kartpostallık Kar Manzaralarını Paylaştı
3
Bolu'da Yollar Buz Tuttu: Eksi 16 Derece Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı
4
Fırat EDAŞ'tan Elazığ'a 13 Milyon TL'lik LED Aydınlatma Yatırımı
5
Bingöl'de Kapanan 75 Köy Yolunda Karla Mücadele Devam Ediyor
6
Adıyaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı
7
Sakarya Kocaali'de 'Ateş' isimli leylek mahallelinin yeni üyesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları