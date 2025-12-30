TBMM Komisyonu Erzurum’da Engelsiz Yaşam Merkezi’ni İnceledi

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu çalışmaları kapsamında Erzurum’a gelen milletvekilleri, kentte engelli bireylere yönelik hizmet ve uygulamaları yerinde inceledi.

Belediye Ziyaretleri ve Bilgilendirme

Heyet programı çerçevesinde ilk olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Koordinasyon Merkezi ile Gülümseyen Kafeyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Şube Müdürü Mahmut Temelden ile bir araya gelinerek, belediyenin engelli bireylere ve ailelerine yönelik yürüttüğü hizmetler hakkında kapsamlı bilgi alındı.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Rehabilitasyon ve Destek Hizmetleri İncelendi

Belediye ziyaretlerinin ardından heyet, Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek merkezdeki hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi hazır bulundu.

Heyet, merkezde sunulan bakım, rehabilitasyon ve aile danışmanlığı hizmetleri ile engelli bireylere ve ailelerine yönelik yürütülen sosyal destek çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile görüştü.

Merkez bünyesindeki atölyelerde, engelli bireylerin el emeği ürünlerinin hazırlandığı çalışmalar ve müzik atölyesi incelendi. Ziyaret sırasında merkezde eğitim alan çocuklar tarafından hazırlanan müzik dinletisi katılımcılara sunuldu.

Çalışmaların değerlendirilmesinin ardından heyet, ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile programı sonlandırdı.

TBMM ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ERZURUM’A GELEN MİLLETVEKİLLERİ, PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE İLK OLARAK ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AİLE VE ENGELLİ KOORDİNASYON MERKEZİ İLE GÜLÜMSEYEN KAFE’Yİ ZİYARET ETTİ.