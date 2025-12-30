DOLAR
Sivas’ta Hasbahçe Göleti Kısmen Dondu — Ördekler Donmayan Kısımda Yüzüyor

Sibirya soğuklarıyla Sivas'ta sıcaklık -10°C'ye düşerken, Hasbahçe göleti kısmen buz tuttu; ördekler donmayan bölümde yüzüyor, vatandaşlar görüntüledi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:48
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas’ta, şehir genelinde dondurucu hava hayatı olumsuz etkiledi. Sabah sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak kaydedilirken, araç camları buzla kaplandı ve bazı araçların kapıları soğuk nedeniyle dondu.

Soğuk havanın etkileri

Hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından gelen dondurucu hava dalgası nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar sabah erken saatlerde işlerine gitmek için evlerinden çıkarak buzla kaplanan araç camlarını kazıdı; bazı sürücüler donan kapıları açmakta güçlük çekti.

Hasbahçe'de donan gölet ve ördekler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeki Hasbahçe içerisindeki yapay göletin büyük bölümü buzla kaplandı. Gölette bulunan ördekler, suyun donmayan kısımlarında yüzmeye çalıştı. Bu görüntüler yürüyüş yapan vatandaşların ilgisini çekti ve doğal manzara sık sık fotoğraflandı.

Vatandaşın gözlemi

"Hava gerçekten çok soğuk"

Yapay gölete giden Ali Aydın, kartpostallık görüntülerin olduğunu söyleyerek, "Şu anda Hasbahçe içerisinde bulunuyoruz. Yazın burası çok kalabalık oluyordu. Kışın da burası gerçekten çok güzel gözüküyor ve kartpostallık görüntüler var. Şu anda da gölet kısmen donmuş durumda. Hava gerçekten çok soğuk. Ördekler de göletin donmayan kısmında kalarak yüzüyorlar. Gölet buz tuttuğu için diğer taraflara geçemiyorlar. Çok farklı bir görüntü var" dedi.

